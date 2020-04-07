傳統市場社交「零距離」…婆媽緊貼採買　鄉親：太難控管～只能自保

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記者洪正達、唐詠絮、吳奕靖、徐愷昕／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心日前祭出「社交距離」規範，希望透過相關措施能更加強防疫，但有許多地方難以拉出人與人的距離，像是傳統市場或夜市。《ETtoday新聞雲》記者7日上午直擊傳統市場時就發現，雖大部分民眾都有配戴口罩，但仍有部分少部分民眾沒有落實，且社交距離的部分，大家仍密集逛街，零距離的接觸下不免讓人擔心是否會成為防疫破口。

▲傳統市場上民眾採購時距離都相當靠近，未落實1公尺社交安全距離，恐成防疫破口。（圖／記者洪正達）

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今天是農曆15日，彰化華成傳統市場一早就有很多民眾前往採購，可見市場攤商幾乎全都戴上口罩，僅有少部分民眾沒有遵守，而大家受訪時也都異口同聲表示，現在是非常時期，看到沒戴口罩會互相提醒，「保護自己也保護別人」很重要。

其中有一間發愛心便當的店家門口排出一條人龍，排隊的民眾大部分都有戴口罩，但大家距離靠近都不到1公尺，未落實「社交距離」規範的情況下，難免讓人擔心。不過愛心平台的業者則表示，會大力宣傳「室內外的安全社交距離」，也會提醒排隊民眾勤洗手，做愛心之餘當然希望也能落實防疫政策。

▲發放愛心便當的平台門口，民眾群聚緊貼排隊，除了沒有社交距離外，還有部分人未戴口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

另外，高雄鼓山第一公有零售市場一早也出現零星人潮，雖這邊攤商普遍自主意識高，多數在1、2個月前就開始戴口罩，但同樣仍有少數民眾沒有戴上任何口罩防護就出門採購，且大家排隊交易時也都緊貼在一塊，沒有保持距離。不少民眾都表示，像這樣的傳統市場要落實社交距離真的是頗有難度，雖然擔憂，但大家只能盡量自保並遵守了。

對於傳統市場、夜市，小吃餐廳等社交距離的防疫該怎麼做，高雄市衛生局表示目前已著手研擬相關配套，鼓勵大家改變飲食型態，盡量外帶、外食，在這部分也會建議店家在價格、服務上有所區分，不過因對抗疫情是長期抗戰，後續仍會再跟相關局處作溝通，希望能盡快討論出對防疫有正面功效且適宜的作法。彰化衛生局則表示，目前口罩配戴還在宣導期，一切配合中央防疫政策。

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