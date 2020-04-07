無照貨車司機「低頭撿手機」　衝捷運出口釀1死1重傷…遭求償1400萬

▲小貨車暴衝捷運出口，釀1死1傷。（圖／記者黃彥傑攝）

記者孫于珊、羅志華／台北報導

一名無照小貨車司機劉男，因低頭撿手機，車子竟失控衝撞捷運出口人行道，當場輾斃一名50多歲婦人，其一旁丈夫也受傷，司機因此遭求償1404萬餘元。台北地院審結，刑事部分依過失致死罪，判司機9月徒刑定讞，民事部分則判司機及其雇主連帶賠償483萬餘元，可上訴。

判決指出，2019年7月6日，被吊銷執照的司機仍駕駛小貨車，沿北市市區一帶載運資源回收物品，不料傍晚約6點，司機自大安區延吉街131巷右轉往忠孝東路方向行駛時，為撿拾掉落車內的手機，車子瞬間失控，直接衝撞捷運國父紀念館站1號出口，而當時坐在出口階梯上休息的夫妻倒楣遭殃，孫姓婦人無辜慘死輪下，送醫急救後，仍宣告不治，而薛姓丈夫也受有左臉擦挫傷、背部挫傷、右側下肢挫傷等傷害。

▲無照司機為「低頭撿手機」，車子因此失控駛出車道釀悲劇。（圖／記者黃彥傑攝）

丈夫及3名子女悲痛不已，向司機及其雇主翁男連帶求償喪葬費用33萬4510元、扶養費121萬4608元及精神慰撫金1250萬元（丈夫350萬及3子女各300萬元），共1404萬9118元。

司機承認所有犯行，並充滿歉意表示，他對金額沒有意見，如果有能力可以做到，他會盡量償還，還說本件事故是他個人的行為，與雇主無關，他當時只是幫忙載運資源回收物，並沒有受雇。

法官認為，司機曾供稱雇主會給薪水，而雇主經合法傳喚無故未到庭，也未提出書狀聲明，因此審酌雙方學經歷、資力等一切情狀後，認定司機與雇主必須連帶賠償483萬4500元為適。

▼司機犯後坦承犯行，表示願意承擔負責，對於賠償金無任何意見。（圖／記者邱中岳攝，下同）

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