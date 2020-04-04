醫院接駁車倒車…她頭胸背遭輾過「腦髓外溢」慘死！駕駛、站務員下場曝光

▲醫院接駁車倒車輾死人，駕駛、站務員都挨告，下場曝光。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

桃園林口長庚醫院2017年發生一起死亡車禍！醫院陳姓接駁車駕駛，倒車時不慎輾過任姓女行人，導致對方當場腦髓外溢慘死。陳姓駕駛、負責指揮倒車事宜的黃姓站務員分別被依業務過失致死判刑，黃男不服判決結果上訴，日前法院最新判決出爐。

判決指出，2017年9月26日晚間7時48分許，陳姓駕駛開著接駁車到達桃園市龜山區林口長庚醫院院區醫學大樓11號出口，在乘客上車後，要前往林口長庚醫院桃園分院，但他卻在負責指揮倒車的黃姓站務員尚未就位時，就開始倒車。

另外，依照醫院總務管理官的辦事細則，黃姓站務員應該引導車輛倒車、確實管制行人防止誤入乘車處倒車車道，以維護行人及車輛安全，吹哨需哨音宏亮、揮動交管棒動作需要正確完整，但他卻逕自在崗哨亭內休息，沒有依照規定執行倒車交管業務。

事發時任姓女行人正在穿越道路，行經「大客車停車專用」位置，當場被保險桿碰撞倒地，遭接駁車右後輪、右前輪輾壓頭部、身體，任女因受頭胸背部輾壓傷併顱骨破裂及腦髓外溢、中樞神經休克及創傷性休克死亡。

桃園地方法院勘驗各項事證後，依業務過失致死判陳姓駕駛有期徒刑10月，緩刑2年，至於黃姓站務員也被依業務過失致死判刑6月，得易科罰金18萬元；黃姓站務員不服一審結果決定上訴，高等法院日前改依過失致死罪，判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，法官審酌任女家屬同意給予緩刑， 宣告緩刑4年，全案仍可上訴。

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