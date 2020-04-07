綠光夫大反擊！老婆外遇賠正宮30萬　他蒐證要小王吐100萬...法官判決出爐

▲謝姓男子因發現自己老婆外遇遭求償30萬元，一氣之下決定蒐證，向小王提告回去。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

謝姓男子與妻結婚近9年，某日他因家中收到法院開庭通知書，才知道原來妻子早在2018年時就背著他與陳姓男子發生婚外情，進一步得知妻子還為此賠償30萬元後，他也不甘示弱開始蒐證，對小王陳男提告求償100萬。台中地院審結判陳男須賠償謝男30萬元。全案仍可上訴。

在科學園區電子廠擔任工程師的謝男2010年與妻結婚並育有2子，婚姻生活原本都相當美滿，直到2019年3月中家裡突接到苗栗地院開庭通知，他才知道原來老婆早在2018年就與一科技公司的陳男發生婚外情，還被人家老婆抓包，除被要求簽下切結書外，還需賠償正宮30萬元。謝男覺得不應該只有自己老婆受罰，小王也應付出代價，遂開始蒐證，向法院提告求償100萬元。

法庭上陳男辯稱，謝妻被求償的30萬元是因她未履行切結書所生的違約金，與侵害配偶權的賠償不同，認為這不應是謝男求償精神撫慰金的理由。

法官勘驗謝男提出的證據，發現陳男曾多次傳訊，「11/11是我們要黏黏的日期」、「真的很想妳」、「心一直都黏一起…很緊密的」、「我愛妳」、「想抱著妳睡」等告白言語給謝妻，加上2人先前已在法庭上承認婚外情，認定陳男侵害謝男配權屬實，審酌雙方身分、地位、經濟能力後，判他須賠償30萬元。全案仍可上訴。

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