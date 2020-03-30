撞倒騎鐵馬老農…嘉義男遭控肇逃！行車事故鑑定曝「無罪理由」

▲男子開車與騎腳踏車的老農相撞後迅速離開現場，遭控肇事逃逸，聲請釋憲及再審後，行車事故鑑定資料卻逆轉案情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

嘉義縣一名蕭姓男子2014年被指控開車行經太保市北港路2段巷口時，不慎撞倒騎著腳踏車的蕭姓老農，導致老農右手、右膝受有擦挫傷，老農認為他當時沒有留下聯絡方式，等警方到場便隨即離去，根本肇事逃逸。一審嘉義地院判蕭男有期徒刑8個月，案經上訴二審，改判6個月，蕭男不服聲請再審，因為行車事故鑑定會指出「老農當時逆向」，台南高分院最後改判蕭男無罪，全案確定。

蕭男當時他開車要送母親回診時，卻與騎乘腳踏車的老農相撞，立即下車幫忙牽起腳踏車，並且撿起掉落路面的菜瓜及關心老農傷勢，當時也表示急著要送母親前往醫院，便請老農記下車牌，表示會負責，不過老農卻狂罵他，還拿鐮刀揮舞相向，嚇得他立即逃離現場。

老農卻說，蕭男要他別報案，也沒有等警方到場就離去，僅停留了4至5分鐘後，便以「母親要開刀」為由，開車離去，根本沒有提到車牌號碼或者公司名字，認為對方逃逸，才報警提告。

一審嘉義地院認為，蕭男體型壯碩，面對瘦弱的老農揮舞鐮刀，並沒有逃之夭夭的必要，蕭母患有的疾病也非急需處理，認定他逃逸犯意明顯，判刑8個月，二審台南高分院則改判6個月，但蕭男不服判決結果，聲請釋憲及再審，並拿出行車事故鑑定會的資料，反控當時為老農「逆向撞上」才釀出整起事故。

對此，台南高分院確定，肇事因素為「老農逆向行駛不當，非蕭男開車造成」，雖然蕭男於事發當下並沒有等到警方處理，也沒有留下聯絡方式便離去，可能會被以交通違規處罰，不過，根據司法院釋字第777 號解釋，蕭男因事故時沒有故意或過失，因此不適用刑法第185 條之4之肇事致人傷害逃逸罪，最終判蕭男無罪確定。

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