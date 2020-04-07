西螺農會辦高麗菜DIY料理推廣　免費泡菜報名免收費

▲西螺鎮農會高麗菜DIY，7日上午辦理第一場，縣長張麗善與副縣長謝淑亞一同參與製作泡菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣種植高麗菜面積約150公頃，為推廣民眾多加食用國產高麗菜，縣政府與西螺鎮農會合作辦理高麗菜美食DIY活動，有興趣民眾均可報名並完全免費；第一場次於7日上午9點，雲林縣長張麗善與副縣長謝淑亞親自參與製作泡菜，另西螺鎮農會家政班有製作準備美味泡菜，明日起陸續贈與鎮內弱勢與學校加菜。

雲林是全國蔬菜的主要產區，現在正值蔬菜盛產期，產量豐收，然而因為肺炎疫情影響，餐廳飯店需求量縮減，讓盛產的蔬菜反而面臨銷售困境，雲林縣長張麗善表示，為穩定市場產銷平衡，張麗善說，這回西螺農會合作，為國產初秋高麗菜加強行銷，協助農友銷售。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，4月將於農會大樓後方廣場舉辦6場免費泡菜DIY教作活動，每一場次限定名額50名，其材料費全由縣府力挺補助，不向參與民眾收費，歡迎有興趣的鄉親踴躍報名；同時響應先前縣府送菜為學校及社福團體加菜的措施，農會也將製作千份泡菜，分送至鎮內學校、社區及關懷據點等，供大家加菜食用。

▲雲林縣政府與西螺鎮農會合作推廣國產高麗菜，辦理「台味」高麗菜料理DIY活動，除推廣以外也協助農友銷售。（圖／記者蔡佩旻攝）

副縣長謝淑亞指出，雲林縣出產的蔬菜品質鮮美，富含維生素及礦物質等營養成分，歡迎各界企業、團體及民眾踴躍參與訂購雲林縣出產的優質蔬菜，一同食用國產蔬菜，齊心護農，西螺鎮農會也用心挑選推出新鮮美味的高麗菜提供訂購，民眾可致電詢問。

西螺鎮農會免費泡菜DIY教作活動報名資訊，活動場次：4/7上午、4/9上午及下午、4/14上午及下午、4/16上午(每場50人，額滿為止)，報名及訂購高麗菜專線，05-5863621#166、167 西螺鎮農會供銷部。

▲西螺鎮農會高麗菜DIY，共6場次由家政班指導製作各式「台味」料理，有興趣民眾均可報名。（圖／記者蔡佩旻攝）



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