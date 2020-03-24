雲林古坑TGC咖啡送暖　手沖熱咖啡支持醫護回饋社會

▲新冠肺炎疫情流行，第一線醫護人員堅守醫療崗位，古坑TGC咖啡為體恤醫護人員之辛勞，24日準備1500杯的手沖咖啡，副縣長謝淑亞與臺大雲林分院長黃瑞仁一同共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應日趨嚴重的新冠肺炎流行疫情，第一線醫護人員堅守醫療崗位，古坑TGC咖啡為體恤醫護人員之辛勞，今（24）日準備1500杯的手沖咖啡，由TGC咖啡老闆徐飴鴻於臺大醫院雲林分院旁設攤，副縣長謝淑亞與臺大雲林分院長黃瑞仁一同共襄。雲林縣長張麗善並額外贈送一千五百份蛋捲予現場辛苦敬業的醫護人員。

2019年古坑咖啡獲得國家發展委員會地方創生提案通過，以「智能種植」為主軸打造6級產業化，從栽種至烘焙皆有效監控，培訓科技咖啡農民，透過地方創生促進地方產業升級，為雲林下一世代產業發展打下根基，並被國家發展委員會當成「地方創生」計畫的全國示範點，更是雲林的模範。

副縣長謝淑亞指出，藉由今日的活動，縣府與地方創生企業團體共同的來響應公益行動，再次肯定及感謝古坑「TGC咖啡」以行動貢獻回饋社會，善盡企業之社會責任，並為整個台灣防疫期間帶來正面能量及影響；雲林縣長張麗善則為活動加碼贈送醫護人員共1500份蛋捲，喝雲林在地香醇古坑咖啡配上營養酥脆蛋捲尚對味。

謝淑亞表示，感謝所有辛勞付出的醫療人員，隨時嚴陣以待對抗疫情的威脅，在第一線為民眾把關，我們才能夠在安全的環境下生活。另外也籲請民眾，不要針對個案做惡意、負面的攻擊或不實推測，或散播有關新冠肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，以免觸法。

▲古坑TGC咖啡為體恤醫護人員之辛勞，由TGC咖啡老闆徐飴鴻於臺大醫院雲林分院旁設攤，準備1500杯的手沖咖啡，以行動送愛醫護人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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