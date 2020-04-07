麥擱卡啊！稻米歉收　西螺鎮農會「黃金米粽」今年停售　

▲西螺鎮農會每年秒殺的黃金米粽今年因為米產歉收無法製作販售，許多民眾致電詢問紛紛失望。（圖／資料照片/記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮農會每年端午節限量推出的「黃金粽」，味美料實在價格又實惠，每顆單價25元太受歡迎，每年一開放預購，不到一小時就銷售一空，現在才農曆3月底，距離端午節還有2個多月，已有許多民眾紛紛打電話向西螺鎮農會詢問預購開放日期，今年消費者要失望了，西螺鎮農會決定今年暫停販售一年。

現代講求吃的健康，連吃粽子除了要美味可口外，也注重養生，雲林縣西螺鎮農會多年來為推廣農會生產的「黃金米」，黃金米營養價值高加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材，包成「黃金米粽」，雖原物料全漲，農會數年來價格不曾調漲依舊一串10顆賣250元，內餡雖很陽春但是很養生，黃金米與糯米調配合適比例，口感佳吃了不脹氣。

西螺鎮農會秘書沈培昇指出，去年因氣候因素，西螺鎮農會與農民契作的黃金米約1.5公頃，第二期作減產3成，原本每公頃可收1200公斤，僅約收成800公斤，不足應付生產製作4萬多顆黃金米粽所需，西螺鎮農會做出停售一年的決定，向廣大消費者說抱歉，民眾不要再打電話詢問訂購時間了。

▲西螺鎮農會的黃金米粽材料簡單，但所使用的黃金米富含 5 種類胡蘿蔔素，非常營養。（圖／記者蔡佩旻攝）

沈培昇說，過年後2月就接到電話詢問黃金米粽，至今已有數十位來電詢問，但只能說很抱歉，因為稻米歉收，產量實在不足，預計今年再找農民契作，將黃金米產量增加，明年來製作米粽及販售黃金米銷量就比較沒問題。

西螺鎮農會秘書沈培昇表示，黃金米粽的米粒採用台農76號「黃金米」，它食味優良，精米後外觀呈黃色，含 α 型、β 型胡蘿蔔素、新葉黃素、葉黃素、玉米黃質等 5 種類胡蘿蔔素，適合做為營養保健米利用。

▲西螺鎮農會每年秒殺的黃金米粽今年因為米產歉收無法製作販售，許多民眾致電詢問紛紛失望。（圖／資料照片/記者蔡佩旻攝）



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