連假激情過後...遊樂園休園第一彈　雲林劍湖山世界明起週休2日

▲雲林劍湖山世界遊樂園在連假激情過發出公告，推出週休二日防疫休園。（圖／劍湖山世界樂園提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情疫情持續延燒，清明連假期間全台觀光景點人潮群聚；在連假激情過後上班首日，雲林劍湖山世界遊樂園發出公告，「為推動台灣好樂園防疫措施，2020年四月份逢每週二、三當日休園」，此為劍湖山世界遊樂園創園以來，首次除天然災害以外的休園措施。

劍湖山世界遊樂園指出，日前與台灣觀光遊樂區協會開會討論，推動台灣好樂園防疫措施，於新冠肺炎防疫期間遊客數人次降低狀況下，與全台多家遊樂園研擬，推出每週休園日來進行環境消毒及人員教育訓練，在疫情結束期能帶給民眾更棒的專業服務。

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▲雲林劍湖山世界遊樂園推出週休二日防疫休園，將進行全園環境消毒等措施。（圖／劍湖山世界樂園提供）

劍湖山世界遊樂園表示，2020年4月份從明（7）日起開始週休2日，逢每週二、三當日休園，4/7(二)、4/8(三)、4/14(二)、4/15(三)、4/21(二)、4/22(三)、4/28(二)、4/29(三)，休園期間將持續進行防疫清潔及人員教育訓練確保旅遊安全品質。防疫期間推出優惠票價，線上購票（https://www.fancygoshop.com/）享更多優惠。

▲每週休園日將進行環境消毒及人員教育訓練，在疫情結束期能帶給民眾更棒的專業服務。（圖／劍湖山世界樂園提供）





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