轉傳「逃逸移工照+肺炎確診」挨罰12萬　雲林熟女喊冤：提醒鄉親

▲雲林有一名40多歲女子在通訊群組散佈，指稱有外籍移工為肺炎確診病患且出沒在崙背鄉附近，引起民眾恐慌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情嚴峻防疫期間人人自危，雲林有一40多歲女子在通訊群組散佈，指稱有外籍移工為肺炎確診病患且出沒在崙背鄉附近，引起民眾恐慌。西螺警方介入調查確認該貼文為不實消息，散佈謠言者此舉已觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，報請雲林地檢署指揮偵辦。

西螺分局崙背分駐所於4月1日執行網路巡邏發現臉書社團內張貼6名越籍人士照片，指稱為肺炎確診病患且出沒在崙背附近，引起民眾恐慌；西螺分局調查指出，該名女性散播謠言所張貼之外籍移工照片，為日前海巡署通報脫逃之偷渡犯，並分別於3月25日及26日已緝捕歸案，且歸案後並未出現肺炎症狀，該貼文張貼不實訊息已造成民眾恐慌。

西螺分局表示，貼文者到案後向警方表示，一時不察單純欲提醒鄉親而轉發，不知道此舉已觸法，警方依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」詢畢完，隨即將其移請雲林地檢署由檢察官複訊後偵辦，檢方複訊後依法裁罰12萬元。

西螺警分局分局長徐俊生表示，警方在此澄清崙背地區並無相關確診案例，相關肺炎疫情均以中央流行疫情指揮中心公布為主，請民眾不要擔心及恐慌；同時也提醒民眾有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」自2月27日起正式施行，若民眾散布疫情或不實訊息，將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下之罰金，請大家務必注意。

▲西螺分局崙背分駐所於4月1日執行網路巡邏發現臉書社團內張貼6名越籍人士照片，指稱為肺炎確診病患且出沒在崙背附近，引起民眾恐慌。（圖／記者蔡佩旻攝）

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