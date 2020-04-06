雲林縣府暫不跟進內政部　啟動異地分區辦公、上下班維持彈性1小時

▲縣政府實施彈性上班已行之有年，彈性時間7點30分上班者5點下班、8點30分上班者6點下班已足夠將上下班人潮作分流。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情不斷升溫，清明連假期間全台大量人潮出遊，連假後二周是重要疫情觀察期，內政部將從6日起，部內人員上班時間將彈性延長為2小時；雲林縣政府於今日啟動異地分區辦公，故維持原實施之彈性上班暫不跟進延長，如中央指揮中心發佈規定將配合辦理。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府實施彈性上班已行之有年，彈性時間7點30分上班者5點下班、8點30分上班者6點下班，這當中也就有稍微將上下班人潮作分流，目前縣府還是以原本的彈性上下班制度為主，假設中央指揮中心有硬性規定或是強制執行的話，當然配合中央指揮中心的防疫措施及政策步調。

▲張麗善表示，縣政府實施彈性上班已行之有年，彈性時間7點30分上班者5點下班、8點30分上班者6點下班已足夠將上下班人潮作分流。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府於今日啟動異地分區辦公，故維持原實施之彈性上班，暫不跟進延長。（圖／記者蔡佩旻攝）





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