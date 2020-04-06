　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣府暫不跟進內政部　啟動異地分區辦公、上下班維持彈性1小時

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲張麗善表示，縣政府實施彈性上班已行之有年，彈性時間7點30分上班者5點下班、8點30分上班者6點下班已足夠將上下班人潮作分流。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣政府實施彈性上班已行之有年，彈性時間7點30分上班者5點下班、8點30分上班者6點下班已足夠將上下班人潮作分流。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情不斷升溫，清明連假期間全台大量人潮出遊，連假後二周是重要疫情觀察期，內政部將從6日起，部內人員上班時間將彈性延長為2小時；雲林縣政府於今日啟動異地分區辦公，故維持原實施之彈性上班暫不跟進延長，如中央指揮中心發佈規定將配合辦理。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府實施彈性上班已行之有年，彈性時間7點30分上班者5點下班、8點30分上班者6點下班，這當中也就有稍微將上下班人潮作分流，目前縣府還是以原本的彈性上下班制度為主，假設中央指揮中心有硬性規定或是強制執行的話，當然配合中央指揮中心的防疫措施及政策步調。

▲張麗善表示，縣政府實施彈性上班已行之有年，彈性時間7點30分上班者5點下班、8點30分上班者6點下班已足夠將上下班人潮作分流。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善表示，縣政府實施彈性上班已行之有年，彈性時間7點30分上班者5點下班、8點30分上班者6點下班已足夠將上下班人潮作分流。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善表示，縣政府實施彈性上班已行之有年，彈性時間7點30分上班者5點下班、8點30分上班者6點下班已足夠將上下班人潮作分流。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府於今日啟動異地分區辦公，故維持原實施之彈性上班，暫不跟進延長。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


►我沒有遲到，是時間遲到了！


【其他新聞】

►內政部彈性上下班擴增至2hrs！　新竹縣市政府「不跟進」：急迫性不大

►快訊／陳時中提「彈性上下班」　內政部6日率先開始

ET快訊
咳嗽女現金放門外！外送員不安「在隔離嗎」　得3字回應嚇到全身
桃園男居家檢疫提早半天解禁　爽吃餐廳再搭高鐵衝台南...鄭文
逛夜市、市場要戴口罩！最新指引最快今日公布
iPhone 12 pro渲染圖曝光！搭載「LiDAR光學雷
陳時中提彈性上下班　北市府周三啟動「5千公務員2小時分流」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

連假激情過後　雲林縣政府啟動府內14局處異地辦公

宜蘭幾米公園等景點連假人潮多　全面消毒嚴防破口

雲林縣府暫不跟進內政部　啟動異地分區辦公、上下班維持彈性1小時

通勤分流嚴守防疫成果！　各縣市府「彈性上班」作法一覽

沒有傘的孩子才會努力奔跑！　東港警結合退休警熱心助弱勢

台中女與家人吵架出走屏東　3餐不濟躺臥超商前...警掏腰包助安置

居家檢疫男女自殺租屋處成凶宅　房東能否求償？

新北搭乘大眾運輸強制戴口罩　金山區長陳國欽宣導「戴好再上車」

新北搭大眾運輸強制戴口罩第3日　交通局：4人不聽勸報警處理

2020桃園設計獎報名開始　歡迎全台創意青年角逐金獎

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

連假激情過後　雲林縣政府啟動府內14局處異地辦公

宜蘭幾米公園等景點連假人潮多　全面消毒嚴防破口

雲林縣府暫不跟進內政部　啟動異地分區辦公、上下班維持彈性1小時

通勤分流嚴守防疫成果！　各縣市府「彈性上班」作法一覽

沒有傘的孩子才會努力奔跑！　東港警結合退休警熱心助弱勢

台中女與家人吵架出走屏東　3餐不濟躺臥超商前...警掏腰包助安置

居家檢疫男女自殺租屋處成凶宅　房東能否求償？

新北搭乘大眾運輸強制戴口罩　金山區長陳國欽宣導「戴好再上車」

新北搭大眾運輸強制戴口罩第3日　交通局：4人不聽勸報警處理

2020桃園設計獎報名開始　歡迎全台創意青年角逐金獎

恭喜！《康熙》製作人B2當爸　曬兒嫩照：我會努力陪你長大

比爾蓋茲帶頭抗疫！　投資數十億美元建廠研發7種新冠疫苗

賓士AMG G63另類「內在改裝」　木頭後行李箱更符戶外越野精神

亞股反攻！　日韓股漲逾2％、台港股漲逾1％

拒絕洗肝、擺脫管線束縛…　知名水墨畫家戴武光精彩人生尊嚴謝幕！

美國確診飆破30萬！陸使館緊急安排包機「先接回小留學生」

公投開放「不在籍投票」有譜李進勇鬆口：中選會草案7月出爐

連假激情過後　雲林縣政府啟動府內14局處異地辦公

不能拖累阿嬤...單親9歲女童「沿街賣蛋籌52萬」　姑姑：怕被誤會暫不收善款

蘇梅島明起「封島」直到月底！旅客須提供健康證明　來自疫區者隔離14日

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

地方熱門新聞

台南男居家檢疫跑出門！黃偉哲震怒了

吳肇鑫批連假人潮　員工狠打臉

新北4中年人「搭車不戴罩」　警方帶走

房客自殺成凶宅　房東能否求償？

新北搭乘大眾運輸強制戴口罩

新北搭大眾運輸強制戴口罩　4人不聽勸報警

嚴守防疫成果！各縣市「彈性上班」一覽

台中5歲童酒測　臉色發白、不斷發抖

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

雲林縣府暫不跟進內政部　啟動異地分區辦公

拉爸爸到派出所　基隆8歲女童送員警口罩

女與家人吵架出走屏東　3餐不濟躺臥超商前

宜蘭幾米公園等景點連假後　全面消毒防疫

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

更多熱門

相關新聞

自行提前13hrs解禁　外出用餐還搭高鐵回老家

自行提前13hrs解禁　外出用餐還搭高鐵回老家

桃園市中壢區21歲謝姓男子為列管居家檢疫人員，卻自認已解除於是提前13小時離家，不但上店家用餐還搭高鐵回台南老家，警方接獲吿警簡訊後立即聯絡要求謝男返家，並依規定製作查訪表後移市府衛生局裁處。

連假到警示11景點五福員工居家辦公

連假到警示11景點五福員工居家辦公

北市8日啟動「彈性上班」

北市8日啟動「彈性上班」

伊朗首位世錦賽舉重女選手重回護士抗疫

伊朗首位世錦賽舉重女選手重回護士抗疫

造謠「和平醫院封院」　科大研究生緩起訴

造謠「和平醫院封院」　科大研究生緩起訴

關鍵字：

彈性上班人潮分流雲林縣政府內政部防疫新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

五一連假是否取消？陳時中回應了

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

陳時中提彈性上　內政部6日執行

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

國泰金：1200員工6日改居家辦公

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面