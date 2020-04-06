莒光號撞擊！75歲阿公開休旅車卡在斗六平交道　驚險畫面曝光

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市雲林路一處平交道，6日晚間發莒光號與休旅車發生碰撞意外，雲林縣消防局晚間獲報後，派遣第一大隊、公園分隊、斗六分隊各式車輛6部，消防人員10名前往搶救，休旅車歐姓駕駛一度受困車上，老翁獲救後意識模糊，送往台大醫院雲林分院救治，詳細肇事原因仍由警方調查中。

▲雲林縣雲林路一處平交道發生區間車與休旅車碰撞意外，駕駛受困警消前往搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局晚間7點34分獲報，斗六市雲林路附近，味全公司前平交道火車撞上自小客車且駕駛受困，隨即派員前往救助，休旅車駕駛座卡在火車車廂與平交道控制器間，警消使用破壞器材將副駕駛座車門破壞後，約8點06分順利將駕駛從休旅車中救出。

▲警消將副駕駛座車門破壞後救出受困歐姓駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，休旅車是從雲林路轉入往味全方向，車上僅一名歐姓駕駛（75歲），行經交流道不知何故與北上區間車發生碰撞；台灣鐵路局也發出公告，雲林縣、嘉義縣受平交道事故影響，自19:40起，斗南=斗六間上、下行各次列車皆有延誤。

救護人員表示，傷勢部分，初步觀察為臉部擦傷外，其餘尚無明顯外傷，送醫途中意識模糊，需由醫院進一步檢查，其現場後續交由警方進一步調查釐清肇事原因。

▲雲林縣雲林路一處平交道發生莒光號與休旅車碰撞意外，歐姓駕駛受困獲救，送往台大雲林分院救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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