供餐不共食　張麗善籲宗教活動將平安宴改「平安餐包」

▲平安宴同桌併座用餐有群眾感染風險，易有飛沬傳染，縣政府呼籲平安宴改用「平安餐包」，及建議緩辦平安宴。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣以北港朝天宮為中心發展而成的宗教文化，是當地人民信仰依歸，更是百年宗教工藝產業的發源地。因應疫情及防疫政策，雲林縣多間寺廟2月已宣布取消、延期或改較低風險方式辦理遶境及平安宴活動；雲林縣政府31日邀請各大型宮廟於朝天宮，共同呼籲各寺廟暫緩舉辦遶境及平安宴，待疫情結束後再辦理。

中央流行疫情指揮中心並宣布自3月25日起，對於室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動，建議停辦，減低社區感染的風險。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀、北港武德宮秘書長蘇建華、麥寮拱範宮主委張克中、土庫順天宮主委吳明貴、西螺福興宮董事陳清三及董事劉芳彰、西螺廣福宮董事廖立民、水林順天宮主委洪明信、斗南順安宮總幹事周味明、西螺新社新天宮主委黃耀慶，共同呼籲各寺廟暫緩辦理遶境活動及平安宴。

雲林縣長張麗善表示，由於平安宴同桌併座用餐有群眾感染風險，易有飛沬傳染，呼籲平安宴改用「平安餐包」，媽祖王爺保庇攏港款，落實防疫全面守護，雲林縣政府與宗教團體一同防疫，建議緩辦平安宴，恭請神佛一齊來防疫及祈求媽祖保佑，庇佑雲林、守護台灣。

張麗善說，防疫工作視同作戰，防疫攸關全民生命及身體健康，疫情傳播期間各項集會活動，各團體或者是寺廟辦理集會活動時，務必做好評估、備妥防疫用品及向相關人員進行防疫宣導。

政處長張政國表示，鄉親可上網查看中央流行疫情指揮中心公布各項防疫重要指引，也呼籲各宗教集會活動時，共同注意各項防護措施並進行防疫宣導；雲林縣政府並已經印製宣傳海報，請公所輔導轄內寺廟配合，期有效控制疫情蔓延，防疫工作人人有責，共同落實各項防疫工作。

▲雲林縣政府31日邀集請縣內宮廟於朝天宮，共同呼籲其他寺廟暫緩舉辦遶境及平安宴，待疫情結束後再辦理。（圖／記者蔡佩旻攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」



【其他新聞】

►斗六19年KTV小吃部霸氣停業至5月底 籲民眾配合政府防堵疫情

►搭遊覽車參加全球防疫法會 北港朝天宮神尊排排坐「坐好坐滿」

►雲林豐泰企業一口氣捐3輛小型水箱車 提升消防搶救效能

►創廟300年未曾停過遶境 北港朝天宮：不容閃失，停辦一年

►新冠肺炎影響！全台「媽祖遶境異動」懶人包這裡看…鎮瀾宮上香稟告大甲媽延期