葉毓蘭稱秉持良心問政　再嗆歐江安：急著看標就判罪

▲葉毓蘭出席立院總質詢國是論壇。（圖／記者張榮恩攝）

政治中心／台北報導

國民黨立委葉毓蘭日前在臉書談到政府捐款1000萬片口罩給歐美及邦交國議題時，一句「請政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外交凱子，要用在刀口上」，被外交部發言人歐江安痛批，先瞭解事實再作評論。對此，葉毓蘭7日在立法院國是論壇上反嗆，自己秉持良心問政，卻引動歐江安激烈反應、嚴正指教，質疑對方為何急著看新聞標題就判罪？希望各部會，由其是外交部，能夠先了解再評論，台灣會更好。

「病毒不應該吞噬理智，理性探討有助於政策進步與修正」。葉毓蘭指出，義大利靈醫會神父呂若瑟一生奉獻給台灣，2017年成為中華民國國民。由於義大利疫情慘烈，呂若瑟上月31日向外求助，希望台灣幫助他的家鄉，而恰巧在隔天，總統蔡英文宣布將會送1千萬片口罩到疫情嚴重的國家，展現台灣人道關懷「很棒」，但「我們不知道口罩會送去哪些國家？」

葉毓蘭表示，同一天，前衛生署署長楊志良發起捐款給呂若瑟，台灣再次展現感恩、報恩的行動與關懷，她也被這舉動觸動。然而，台灣同樣處在疫情考驗，她藉此呼籲台灣幫助義大利，報答神父之際，提醒政府要小心顧好台灣，千萬不要做「外交凱子」，但4/3日時，媒體下標「展現精采的內功」。

葉毓蘭強調，她認同歐所說的「先了解再評論」，而她也一直秉持良心問政的提醒，但卻引發外交部發言人激烈的反應、嚴正的指教，「問題是外交部的發言人何以急著看標題就判罪呢？」。

葉提到，呂若瑟曾寫信給副總統陳建仁及立法院長游錫堃求救，「神父的問題終於被處理了，那台灣呢？」雖然政府宣稱口罩的產能，已經充足到可以做國際人道救援，但在坊間依舊看到排隊長龍、民眾買不到口罩，「國人對口罩的需求滿足了嗎? 」

葉毓蘭說，台灣最美麗的風景是人，感謝國人這麼勇月捐款，讓呂若瑟心願得償，也讓外界看到台灣人感恩圖報的純樸，「更希望行政院各部會，由其是外交部，能夠先了解再評論，台灣會更好」。

相關新聞請看：



►「捐千萬口罩當外交凱子」 葉毓蘭籲捐教廷以報恩

►葉毓蘭批政府捐口罩是「外交凱子」 外交部4點說明怒回應

►葉毓蘭再嗆歐江安糾結「外交凱子」：連臉書都讀不懂