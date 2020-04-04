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葉毓蘭再嗆歐江安糾結「外交凱子」：連臉書都讀不懂

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▲▼葉毓蘭、歐江安。（合成圖／記者李毓康攝、記者湯興漢攝）

▲葉毓蘭、歐江安。（合成圖／記者李毓康攝、記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

國民黨立委葉毓蘭因個人臉書發文中的一句「請政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外交凱子，要用在刀口上」，被外交部發言人歐江安痛批，先瞭解事實再作評論。對此，葉毓蘭3日晚間改在臉書粉專澄清，「我從來沒有反對捐助口罩」，並反嗆歐江安斷章取義，「否則怎麼連我的那麼直白的臉書都會讀不懂」。

葉毓蘭2日指出，義大利新冠肺炎疫情嚴重，該國靈醫會神父呂若瑟大半輩子幫助台灣，已向我駐教廷大使館求助；只是儘管她想參與由前衛生署署長楊志良發起，募款買口罩給呂若瑟的活動，但卻受限於口罩是列管醫療物資，短期內無法援助，因此希望政府能湧泉以報，尤其是我在歐洲唯一的邦交國教廷，要把「國際盃」的主力放到對台灣有恩的神職人員，「請政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外交凱子，要用在刀口上」。

歐江安3日對外回應，政府向海外捐贈的1千萬片口罩對象也包含教廷、義大利靈醫會，及其他義國的神職人員，屆時將會透過我國駐教廷大使分送，而相關捐贈口罩的規劃，外交部先前已向呂若瑟辦公室妥予說明，也獲得他們的瞭解與感謝。她暗批葉毓蘭，「健康議題不應有政治考量，台灣人民享譽國際的愛心也不應被扭曲為『凱子外交』。國會議員在議場之外發表言論，批評政府，請先瞭解事實，再作評論，否則發表不符事實的言論，實有負立法委員的崇高地位」。

對此葉毓蘭同日稍晚再表示，4/1有許多口罩新制上路，國人對口罩的需求與焦慮仍在，而她受託瞭解寄送國外親人口罩的規定，與如何協助寄送口罩給上述靈醫會的神父修女們，所以在臉書上轉載楊志良在募款的新聞，再加上個人看法。

葉毓蘭指出，「臉書上明明白白清清楚楚寫著」她的訴求，也提醒政府在國人排隊買口罩的人龍仍長，「過去的禮讓不買，撙節使用者，未來因為新制都必須搶口罩的行列」，所以希望政府千萬不可淪為浪費這些造價不高，卻供不應求的寶貴口罩，去做凱子外交，「呼籲要用在刀口上，應該回饋給有需要且曾經以一生助我守護國人健康的義大利神父」。

「可惜，外交部極盡誇大的斷章取義『凱子外交』四個字，製造不必要政論事端，還效法蘇貞昌院長的口氣指責我不適合擔任國會議員」。葉毓蘭表示，歐江安這次為了攻擊她，講了很多從未出現在外交部新聞稿或立法院報告中的細節，「我謝謝外交部已經協助靈醫會的神職人員」，也記取歐江安的指教，未來會先請外交部做詳細報告內容後，仔細審查他們的預算，再提出質疑，已善盡國會議員的職責。

葉毓蘭文末還說，「其實我從來沒有反對捐助口罩，但蘇院長一在強調要先注意內需控管，現在內需不會趨緩只會增加」、「歐江安女士一定是英文比中文好，否則怎麼連我的那麼直白的臉書都會讀不懂，斷章取義 out of context啦」。

▲葉毓蘭槓上外交部。（圖／翻攝葉毓蘭臉書粉專）

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