「沒口罩寸步難行」　游淑慧：購買改為配給，每人一周3片

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對口罩外交政策，國民黨台北市議員游淑慧7日在記者會與臉書上表示，現階段台灣口罩產量大增加上疫情升溫，建議口罩政策應由自主配戴自力購買，改為規定配戴人人配給。

游淑慧指出，同意民進黨所提出的「我足夠 支援你」，只要台灣自己真的足夠，那麼善盡世界公民的責任、換取國際空間，口罩比金援好，而台灣真的夠了嗎？只要分配方式得當，目前確實應該夠了。

至於何謂分配得當？游淑慧認為，帳要算的好，依照政府宣布現在台灣口罩日產能為1300萬片、算成一週產量為9100萬片口罩，若扣除第一線防疫人員等所需，假設若有7000萬片的提供民用 ，新制每人可買9片，那麼每週可滿足的人口約為777萬（7000萬÷9），約為35％的台灣人。

游淑慧分析，但若維持3片，那麼每週提供給2300萬的台灣人就足夠， 每人每週3片（2300萬＊3片）， 再由家戶內自己分配餘缺和蒸口罩重複使用，每天生活所需。

游淑慧再指，政府該思考從「自力排隊購買」變成「人人獲得配給」，過去政府認為不必什麼場合都戴口罩 ， 需要的人自己去購買配戴 ，但隨疫情升溫，現在政府轉而要求大家盡量配戴口罩，口罩變成民生必需品，沒口罩幾乎寸步難行 。

游淑慧認為，沒口罩無法搭乘大眾運輸工具、沒口罩可能連上班的場所都無法進入，所以此刻政府應該使人民獲得基本的口罩配給，保障民眾的移動安全與自由。

另外，游淑慧也提到，不管是節省超商的物流費或者是藥局的龐大人力，政府該思考台灣優秀的民政系統力量，台灣的民政系統和健保制度堪稱全世界最優，過去口罩的產量還不夠，所以確實沒辦法透過全國的民政系統統一配送，但在口罩產量足夠的情況下，可考慮由全國的民政鄰里系統的統一配給或配售，省去物流費或藥局人力。

游淑慧總結，簡單來說，產量足夠， 可以考慮由全國鄰里系統協助配送，而口罩變成民生必須品，應該讓人人都有基本配給，每人每週統一配給3片，交由各縣市民政系統發送。