用完別亂丟！港大研究︰新冠病毒可在「口罩外層」存活7天





▲病毒可以在口罩上存活7天，所以別亂丟口罩。（圖／記者陳涵茵攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

香港大學（HKU）最新研究顯示，民眾戴上口罩若不小心接觸到新冠病原體，就算沒有直接感染，只是附著在口罩上，病毒也可以存活七天，而且溫度越低，可以存活的越久。不過只要用一般家用清潔劑、漂白水、酒精或是肥皂勤洗手，就可以將病毒消滅。

根據《南華早報》報導，這項研究由港大公衛學院教授潘烈文，與斯里蘭卡籍的病毒學講座教授裴偉士（Malik Peiris）等研究人員所完成，研究報告刊登於醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。研究指出，溫度會是影響病毒存活的關鍵，在攝氏4度的時後，病原很穩定，升高到70度時，只要5分鐘病毒就會失去活性，因此用熱水浸泡衣物半小時以上，就能達到高溫殺菌的功效。

▲食藥署：電鍋乾蒸口罩可殺菌 但最多別「蒸」超過5次 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

在室溫22度，濕度65%的情況下，病原體在衛生紙的表面上可以存活3小時，在不銹鋼和塑膠表面可以存活4到7天，鈔票或是玻璃上可存活2天，木材或是衣服則是1天，其中最驚人的是，外科手術的口罩在經過七天之後，仍然可以檢測到原本數量0.1%的病毒。

裴偉士指出，戴口罩時不要用手觸摸口罩外層，雙手遭到汙染之後，一但碰到眼鼻口，就有可能感染到病毒。潘烈文強調，「勤洗手」依然是最重要的防疫措施，而內政部也在臉書發文表示，「使用洗手乳，才能健康平安、遠離病毒的威脅！」