口罩忘電鍋！蒸2小時「一攤夢幻漸層史萊姆」驚世出爐　網笑：熬湯了

▲整個化掉了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

用電鍋「乾蒸口罩」能延長使用壽命，在網上掀起風潮，不少人也大方分享悲劇照。一名網友昨日心血來潮嘗試，結果因為忘記，讓口罩蒸了足足2小時之久，而成果也戳笑眾人。

女網友在爆怨公社PO出照片，直呼「我的電鍋蒸口罩！我沒加水，只是蒸的有點久（2hrs）...因為忘了。」同時，她也強調，不是電鍋有問題，雖然已經用超久了，但是運作一切正常；而失敗的原因除了時間過長，還有就是沒放內鍋。

請繼續往下閱讀...

▲之前也有外國人嘗試蒸口罩，同樣慘不忍睹。（圖／翻攝自爆怨公社）

從畫面中可見，口罩已化成一攤像是「史萊姆」的藍色膠狀物，徒留兩條棉繩。對此，網友們不禁笑回，「熟了，藍色蒸餛飩」、「看到樓上說燉口罩，害我餓了」、「媽呀，這什麼藍色小精靈」、「乍看之下還以為是有味道的保險套」、「明明就是想玩史萊姆，對吧」、「誰叫妳去滷口罩的啦XDDD」。

另外，政委唐鳳日前曾透過影片教學製作「乾蒸口罩」，首先將電鍋鍋蓋打開，把口罩放進電鍋，不加水，接著「讓時鐘順著跑8分鐘」，最後，把鍋蓋打開讓口罩放涼，消毒之後就可以安心使用口罩了，不過使用上限制3至5次就要更換。

▼唐鳳、陳時中實測「乾蒸口罩」。（合成圖／唐鳳臉書、翻攝直播）