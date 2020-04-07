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防疫政策大轉彎！法國「口罩無用說」變全民都要戴：看存量調整政策

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▲▼ 法國區長指控，向中國訂購的口罩在出貨時被美國「高價截標」 。（圖／路透）

▲法國向中國訂購超過10億片口罩 。（圖／路透）

中央社／記者曾婷瑄

法國新冠肺炎疫情嚴峻，起初堅持口罩對一般民眾毫無作用，甚至會有反效果，而今政策正鬆動轉變，考慮要求民眾出門戴口罩。政府幕僚說，政策轉彎與法國口罩庫存量有關。

法國政府一開始堅持的「口罩無用說」現今正在轉變。衛生部長維宏（Olivier Véran）4日接受法媒專訪時表示，未來禁足令解除後，可能考慮要求全民戴口罩，同時維持社交距離。維宏說：「這不是原則改變，而是重新評估，希望能在解封後多一層防護，同時喚起民眾注意，才有意義。」

維宏說，已針對此政策調整與總統馬克宏溝通，「我們正朝這方向評估。全民使用口罩並非毫無可能，但需視口罩數量而定」。

根據法國媒體昨晚公布的數字，法國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例累計達9萬2839例。

法國全國醫學學會3日發布新型冠狀病毒疫情最新報告，文中強烈建議民眾出門戴口罩，甚至應要求民眾出門一定要戴「替代性」口罩。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）3日晚間便在記者會中回應口罩政策調整的可能性。沙羅孟說：「我們鼓勵民眾，如果他們想要的話，戴上口罩，尤其是目前正在生產的替代性口罩。」

一名政府幕僚向「世界報」（Le Monde）表示，會有這樣的矛盾轉變，「主要是因為過去的口罩存量不足。口罩政策是隨著存量而調整的。我們現在開始有能力大量生產及進口全民所需的用量」。

另一位親近總理菲力普（Edouard Philippe）的人士也向世界報說：「我們一開始在存貨有限的前提下制定政策，以將口罩保留給醫療人員。這剛好與世界衛生組織（WHO）表示口罩對一般民眾無用的說法一致。現在，多虧政府的努力，醫療人員才有口罩可用。」

醫學學會的看法及政府的回應也和世界上越來越多國家採取的策略相符。美國總統川普就建議民眾出門盡量遮蓋口鼻。

2019冠狀病毒疾病疫情爆發時，法國政府一直把口罩－－無論是外科口罩還是FFP2（類似N95口罩）－－保留給醫療人員。為了不讓民眾搶購，政府甚至宣導口罩無用的說法。法國政府發言人恩迪亞耶（Sibeth Ndiaye）3月25日說：「如果我們保持社交距離，就不需要口罩。」更早前她也說：「口罩不是每個人都需要，而且戴錯了可能有反效果。」

法媒表示，其實政策轉變從馬克宏3月31日巡視口罩製作工廠便可見端倪，他當時說：「口罩，是關鍵戰役…我們有社會上的需求，且民眾也支持醫療以外的人員配戴口罩，因此我們正努力製造替代性口罩。」

然而沙羅孟在4日的記者會上表示，醫療人員仍是目前的優先對象。他說：「我們每天更認識這個病毒一些。或許有一天我們會建議每個人都戴上防護設備，但目前還不到那個階段。我們還需要跟專家進一步討論…必要時也會調整立場。」

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