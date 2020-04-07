傳J.K.羅琳「具新冠肺炎症狀」靠呼吸法康復　陳時中：要相信科學

▲中央流行疫情指揮中心記者會張上淳。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陳涵茵／綜合報導

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）在推特上公開透露過去兩週有符合「新冠肺炎所有症狀」，但現已康復，並在分享自身呼吸法以此舒緩呼吸道症狀，對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳則表示「沒有科學依據」。

張上淳提及國外疫情現況與J.K.羅琳案例，他表示：「初步估計自己染病，並不能百分百確定得到這疾病，在國外醫療量能已經無法負荷，只能先在居家隔離用休息方式看可不可以復原，國外這樣模式是因為病人量實在太大，留在家中自我隔離等待恢復，這個跟有沒有做深呼吸醫學上來說沒有特別依據，很高的比例是靠他自己復原。」他也透露觀察在隔離醫院觀察到輕症病患，症狀消失後，症狀普遍都是良好的，希望確診者轉陰後就能讓他們回到家中。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）



中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也提醒民眾，「在坊間有特殊想法或自然療法，也都宣稱有一定成果，不過要用科學態度看這件事，有科學根據的療法自癒力假定就是八成好了，有些非常特殊的療法成功率可能2%、1％，很多事奇蹟似的個案，只要不要妨礙防護醫療，各種都可以去嘗試，也需要詢問過專業意見比較好，不要因為嘗試其他療法，喪失本來科學給你的保障。」呼籲民眾勿信來路不明的坊間療法。