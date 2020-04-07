醫院不給篩檢！她怒PO文「政府不管社區傳染」遭送辦　結局大翻轉

▲汪女主動前往醫院篩檢卻遭拒，不滿PO文說「政府不管社區傳染」等語竟遭法辦，法官審酌後裁定不罰。（示意圖／達志影像）

記者孫于珊／台北報導

一名汪姓女子因在網路上發表「政府不管社區傳染」等言論，被依違反《社會秩序維護法》散布謠言函送法辦，但台北地院認為，汪女只是因醫院拒絕幫她篩檢，才針對事件做出評論，並無犯意，因此裁定不罰，可抗告。

裁定指出，汪女於2月28日晚間8時許，在網路論壇「批踢踢實業坊看板」的問卦板上，散布「現在只篩檢有出國史、接觸史的，其他被社區傳染的沒出國接觸等條件不就被放生不給驗，早說政府不管社區傳染的好嗎？」等發言，該行為被認為影響公共安寧，涉違反《社維法》。

然而汪女否認犯行，辯稱她於2月26日去醫院檢查時，因為醫院不給篩檢，所以才會有這篇情緒性言論。

法院經查後採信汪女說法，認為汪女因醫院不予篩檢，才針對我國新型冠狀病毒肺炎的篩檢對象，及防治方法有所質疑，並紓發不滿情緒，是對該事件的評論，並非故意捏造不實謠言，此外，也無證據證明汪女有散佈謠言的故意，況且那些言論不足以認定已使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧的情形，與《社維法》構成要件不符，因此裁定不罰。

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