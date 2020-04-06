北捷首張罰單！30歲女「沒戴口罩」強行上車　勸導不聽遭開罰

▲北捷1名旅客未戴口罩搭乘北捷，不聽勸導將依法開罰。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

沒戴口罩開罰第一例！台北捷運公司6日指出，5日下午3時左右，一名年約30歲女性旅客於板南線國父紀念館站進站時未戴口罩，經勸導不聽並強行上車，儘管工作人員要提供口罩，該婦女卻不戴口罩，北捷立即通知捷運警察隊協助，由捷警及站務人員請旅客於台北車站戴上口罩，並陪同乘車從中山站離站。



北捷指出，捷警隊取得該名旅客資訊後，交由台北捷運公司通報衛生單位，依照傳染病防治法開罰3,000元至15,000元。



北捷強調，配合中央流行疫情指揮中心及市政府防疫政策，自4月4日起強制實施搭捷運須戴口罩，請旅客務必於進閘門前及搭乘捷運全程戴口罩，如經勸導不聽，將依法開罰。經統計，4月4日至4月5日2天，勸導後戴上口罩約14,300人，勸導後婉拒運送(離開車站) 約有1,500人。



北捷指出，旅客進閘門前及搭乘捷運須全程戴口罩，另配合中央流行疫情指揮中心及市府防疫政策與指導，持續進行強力執行防疫及宣導作業，目前於台北車站、市政府站及西門站等重點車站量測體溫。

北捷再次鄭重呼籲，如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫，保障自己與他人健康。另外，請民眾乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當社交距離。

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