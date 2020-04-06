蔡育輝掛看板宣導防疫　要求教育局通令師生上課戴口罩

▲台南市議員蔡育輝建請教育局，應通令各學校要求師生上課需戴口罩，降低被傳染的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎情發燒，有家長向台南市議員蔡育輝陳情，指台灣雖有控制住疫情，但隨國外就學就業的人返台帶進的確診病例增加，國內也已零星出現本土病例，教育局卻仍未要求各校學生上課戴口罩，令人憂心防疫會有破口，蔡育輝緊急建請教育局應通令各學校要求師生上課戴口罩，降低被傳染的風險。

從新冠肺炎爆發以來，市議員蔡育輝即積極投入協助防疫工作，不僅率先主張市府應做好百工百業紓困措施、幫計程車司機爭取清毒酒精等行動，近月來更舉辦逾20場次氯酸水免費發放工作，供近萬人次新營地區鄉親索取，繼日前拍攝推出《十二街洗手挑戰-防疫大作戰》的影片之外，在清明節連假期間，他也在國民黨新營區黨部的牆面掛起加強防疫請戴口罩、勤洗手，沒事別出國的宣傳看板，提醒鄉親要注意防疫。

由於蔡育輝對於防疫的關注及行動力，繼日前有新營區陳姓民眾反映南市在下午5時之後就沒有防疫計程車的問題獲得市府改善之後，6日又有家長反映，孩子打電話透露同學有發燒、咳嗽等症狀已送醫一事，他們才驚覺台南市的學校並沒有要求師生上課時間應戴口罩。

蔡育輝接獲反映立即向教育局查證，證實因口罩備用數量的問題，目前教育局只要求學生搭乘交通車需戴口罩之外，其餘在校時間並未做出要求。蔡育輝認為，現今疫情令人憂心的是無症狀傳染，此外，從感染到確診都有一段「防疫空窗期」，戴口罩確實可減少傳染的風險，他要求教育局應儘速實施，避免防疫工作會出現「破口」。

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