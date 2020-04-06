蘋果CEO宣布生產醫療防護面罩、三星協助工廠製造口罩

▲Apple CEO Tim Cook宣布本週末前捐出100萬個醫療面罩。（圖／取自Facebook）

特約記者洪聖壹／綜合報導

面對疫情，除了時尚品牌、運動品牌相繼宣布將工廠生產線改為製造公益口罩，三星協助當地工廠大量生產口罩，現在Apple公司也宣布已經開始製作防護面罩，計畫在本週末前捐出100萬個，接下來每個禮拜將持續捐贈100萬個。

受到新冠（COVID-19）疫情影響，Apple 公司曾向中國大陸捐出2000萬人民幣，支援包括雷火二神山醫院在內的湖北省六家醫院，後續捐贈「扶貧基金會」用於公共衛生恢復跟救助貧困家庭的相關金額總計來到5,000萬人民幣。

如今這個新冠病毒大火延燒到美國當地，目前Apple公司已經關閉在大中華區以外的458間直營店，並且要求其工程師、設計師在家工作。Apple CEO Tim Cook也於稍早親自上傳了一段影片，當中明確說明了該公司目前已經向全球醫療人員捐贈超過2,000萬個口罩。

Tim Cook 也展示了了一個醫療防護面罩，並進一步說明該公司內部的設計、工程與包裝團隊正在跟供應商合作，將為醫護人員設計、生產運送醫療面罩，大約在2分鐘內可以生產一個，並將在本週末前捐贈100萬個口罩，隨後每週捐贈100萬個給相關醫療單位。他強調：「重點是Apple公司可以針對實際情況，以獨特的方式在關鍵時間滿足護理人員的基本需求。」

除了Apple公司，三星其實自1月以來，就已經向首批受災國家當中，新冠疫情影響最嚴重的政府當局跟社區捐出價值2900萬美元的資金與物資，這包括衛生用品跟大量的口罩，同時向隔離區的患者捐贈智慧型手機，向醫院和隔離所捐贈空氣清淨機，向教育機構捐贈平板電腦，並且在線上免費提供CSR教育模組。

在此之前，三星宣布內部工程團隊正在與韓國生產面罩的工廠合作，協助他們用更高的效率生產口罩，甚至協助他們為口罩生產打造專屬工具，其中一間公司因此日產量提高一倍以上。

而在這之前，歐美當地企業也投入相對多的資源，像是通用汽車投入協助生產呼吸器、超跑廠商藍寶堅尼投入生產口罩，知名的LVMH集團旗下Dior、Givenchy、Guerlain 的美妝和香水生産線，也全面投入免洗手液、洗手液等防疫用品的生産之中，Balenciaga、Gucci 和 Saint Laurent 的工廠暫時改爲生産口罩和醫療防護服；其中，Dior的口罩甚至因此名揚海外。運動品牌New Blance、Under Amor也相繼投入生產口罩，藉此因應供不應求的狀況。

▲Dior持續製作口罩給當地醫療單位。（圖／取自Instagram）

▲超跑廠商為義大利Sant’Orsola-Malpighi 開發醫療用口罩，每天1000副。（圖／取自Twitter）

▲運動品牌Under Armour在巴爾的摩和波特蘭實驗室開發團隊進行口罩開發，計畫每週生產至少10萬個折紙風格的口罩，用來支援馬裏蘭大學醫療系統和 LifeBridge Health 醫療公司。（圖／取自Facebook）

▲運動品牌NEW Blance預計每周生産 10 萬個口罩，將以免費捐贈或是以成本價出售的方式給當地醫療單位。（圖／取自Facebook）

＊資料、圖片來源：Tim Cook Twitter/微博、三星、Instagram