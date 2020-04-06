美籍男「沒戴口罩」遭趕下公車　多益800分新莊警英語急解圍

▲美籍男沒戴口罩搭公車，被公車司機依照傳染病防治法拒載。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

一名美國籍的旅客「班傑」4日晚間8點多在新北市新莊區搭乘公車，卻因為沒有戴上口罩，被莊姓公車司機依《傳染病防治法》規定拒載，但乘客已經在公車上使用悠遊卡付費，因為雙方語言無法溝通，因此發生爭執；好險福營派出所多益高達800分的員警蔡明達及時趕到，到場解釋法規後，順利化解糾紛。

據了解，當時「班傑」與一名女性友人搭上299路公車，公車司機發現他沒有配戴口罩，隨即將他叫下，提醒他要記得配戴口罩，但班傑隨後就坐在位置上與友人聊天；公車司機見狀提醒「沒有口罩就要請你下車囉！」經勸戒無效，給他紙本票卡退還車資，但雙方因為語言隔閡，始終無法順利溝通。

司機見狀，打電話給警方報案，警員蔡明達趕抵新莊建國一路23號前，經了解發現公車司機無法退費悠遊卡車資，且對方沒有配戴口罩無法搭乘口罩，雙方才有誤會；員警隨即用流利的英文及搭配豐富的肢體語言，向該美籍乘客溝通現行的傳染病防治法規定，並轉達司機願以紙本票卡之方式退還車資，成功化解紛爭。

警員蔡明達表示，平時喜歡觀看外國影集，並經常研讀外籍刊物增加英文能力，多益檢定有800分的水準，且由於福營派出所緊鄰輔仁大學，平時就有許多外國留學生會到派出所內報案，自己就會以英文協助。此次化解語言溝通上的誤解，並成功向外籍人士宣導本國防疫的新措施，堪稱最佳國民外交。

▼員警到場後以英語與美籍男子溝通。（圖／記者陳豐德翻攝）



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