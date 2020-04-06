沒戴不能搭公車！暖心妹主動拿出政府5元口罩　一舉動藏洋蔥：妳太有愛了

▲清明連假後上班第一天警覺升高，新北民眾搭公車全程戴口罩。（圖／新北市交通局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

擔心大眾運輸成為新冠肺炎疫情的防疫破口，交通部長林佳龍日前指示，從4月1日起，民眾搭乘國內火車、公車、捷運等交通工具都需要戴口罩。一名女網友搭公車時，發現沒戴口罩的話，真的會被司機趕下車，當時她就遇到4個人沒口罩。沒想到女網友做出一暖舉，讓其他人都驚呆「妳太有愛了吧！」

這位女網友5日在臉書《爆廢公社》貼文，文中表示，她坐公車時發現，沒戴口罩真的會被司機趕下車，「路上有4人沒口罩，我自動拿出政府5元的送他們。」原PO說，當時有一個媽媽就問她口罩多少錢，打算用買的，女網友直接說不用，「朋友笑我阿呆，說我口罩還加口罩套，用很省，還送人哦」、「但，其實我也是自保。」

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▲原PO將自己的口罩分給沒帶口罩的乘客。（圖／翻攝自爆廢公社）

這一暖舉讓其他人紛紛留言大讚，「妳沒錯，做的很好，人心是善良的要有愛」、「妳是台灣最美風景之一」、「夠用就好，世界有妳真好」、「謝謝您，願意無償替他人著想」、「我身為台灣人，替妳感到驕傲」、「Po主給妳一個讚，真的做得很好」、「妳真暖心，謝謝妳。」

原PO也在文末好奇發問「#你各位也願意無償提供口罩給陌生人嗎？」吸引不少網友熱論，「願意啊！隨時身上都一整包」、「我會給，為了保護自己，5元很值得」、「如果有多帶，我願意」、「願意，幫助別人等於幫助別人等於幫助台灣。」不過也有人認為，「不會給，不『帶』口罩出門的人表示跟本不在乎疫情，這樣的人就算免費給他口罩，他也只會因為『必須』戴而戴（大眾運輸）」、「不會，法規都說多久了，還不戴怪誰。」

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