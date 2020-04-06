　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒戴不能搭公車！暖心妹主動拿出政府5元口罩　一舉動藏洋蔥：妳太有愛了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 清明連假後上班第一天警覺升高 新北民眾搭公車全程戴口罩。（圖／新北市交通局提供）

▲清明連假後上班第一天警覺升高，新北民眾搭公車全程戴口罩。（圖／新北市交通局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

擔心大眾運輸成為新冠肺炎疫情的防疫破口，交通部長林佳龍日前指示，從4月1日起，民眾搭乘國內火車、公車、捷運等交通工具都需要戴口罩。一名女網友搭公車時，發現沒戴口罩的話，真的會被司機趕下車，當時她就遇到4個人沒口罩。沒想到女網友做出一暖舉，讓其他人都驚呆「妳太有愛了吧！」

這位女網友5日在臉書《爆廢公社》貼文，文中表示，她坐公車時發現，沒戴口罩真的會被司機趕下車，「路上有4人沒口罩，我自動拿出政府5元的送他們。」原PO說，當時有一個媽媽就問她口罩多少錢，打算用買的，女網友直接說不用，「朋友笑我阿呆，說我口罩還加口罩套，用很省，還送人哦」、「但，其實我也是自保。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO將自己的口罩分給沒帶口罩的乘客。（圖／翻攝自爆廢公社）

這一暖舉讓其他人紛紛留言大讚，「妳沒錯，做的很好，人心是善良的要有愛」、「妳是台灣最美風景之一」、「夠用就好，世界有妳真好」、「謝謝您，願意無償替他人著想」、「我身為台灣人，替妳感到驕傲」、「Po主給妳一個讚，真的做得很好」、「妳真暖心，謝謝妳。」

原PO也在文末好奇發問「#你各位也願意無償提供口罩給陌生人嗎？」吸引不少網友熱論，「願意啊！隨時身上都一整包」、「我會給，為了保護自己，5元很值得」、「如果有多帶，我願意」、「願意，幫助別人等於幫助別人等於幫助台灣。」不過也有人認為，「不會給，不『帶』口罩出門的人表示跟本不在乎疫情，這樣的人就算免費給他口罩，他也只會因為『必須』戴而戴（大眾運輸）」、「不會，法規都說多久了，還不戴怪誰。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
別人放無薪假..這間公司發防疫金！「存摺照」曝光網羨慕：請問
蔡依林合唱陳奕迅「YouTube按怒人數狂飆」！網看MV傻眼
雲林警匪追逐驚悚影片曝！嫌衝撞警車氣囊爆開　滿身血被拖下車
最新10例確診「關係曝光」！群聚感染+3起..近半喪失嗅覺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

和國小妹去掃墓！她拿起剪刀大喊「你們一輩子不見天日」...哥嚇到腿軟

欠30萬罰款差點睡機場！韓國夫妻愉快不起來…高雄市衛生局這樣說

40人以上課程就採用！台、政、清相繼宣布「遠距教學」…嚴防疫情進入校園

成大啟動防疫4.0 　確保教職員工生健康與安全

衛福部若異地上班　部長在哪辦公？陳時中：主秘說哪我就在哪

食道癌最愛這3樣東西　除了戒掉你還要做這些事預防

配合防疫請假應以「最大彈性」處理！校方須確保學生受教權、禁趴趴走

別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓人哭喊：別人的老闆啊…

全台60尊↑媽祖女神齊聚　900萬信眾「線上」慶生祝禱

沒戴不能搭公車！暖心妹主動拿出政府5元口罩　一舉動藏洋蔥：妳太有愛了

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

和國小妹去掃墓！她拿起剪刀大喊「你們一輩子不見天日」...哥嚇到腿軟

欠30萬罰款差點睡機場！韓國夫妻愉快不起來…高雄市衛生局這樣說

40人以上課程就採用！台、政、清相繼宣布「遠距教學」…嚴防疫情進入校園

成大啟動防疫4.0 　確保教職員工生健康與安全

衛福部若異地上班　部長在哪辦公？陳時中：主秘說哪我就在哪

食道癌最愛這3樣東西　除了戒掉你還要做這些事預防

配合防疫請假應以「最大彈性」處理！校方須確保學生受教權、禁趴趴走

別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓人哭喊：別人的老闆啊…

全台60尊↑媽祖女神齊聚　900萬信眾「線上」慶生祝禱

沒戴不能搭公車！暖心妹主動拿出政府5元口罩　一舉動藏洋蔥：妳太有愛了

深夜遇警盤查...她夾緊緊急喊：我沒前科！一個深蹲菊花掉出「4包毒」

劉詩詩新造型「烏黑長髮」美翻！產後登封網狂讚：氣場無敵

中職／媒體採訪要防疫　富邦搬桌子隔開社交距離

全民拚防疫還添亂　北市商人PO影片嗆「蔡英文作票」下場慘

菲報總編：可借鑑台灣經驗　調整馬尼拉封城措施

高爾宣罕見脫了...炸出「倒三角粗肌」！粉嗨翻：眼睛已懷孕

《魔獸世界》入侵《動物森友會》　12 套 WOW 服飾分享

比母親節還殺！免稅滿4000再現折200元　盤點必買10大化妝品組合

快訊／「紓困2.0」7000億融資貸款　怎麼申請17張圖一次看

EXID哈妮戴口罩合照粉絲　「保持社交距離」網讚翻！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

新增本土病例為4歲童！爺爺美國返台染疫傳孫

女童害同學牙斷遭索賠52萬網氣炸　教育部曝真相

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

快訊／新冠肺炎再添10例！

最頂了！台灣口罩日產達1500萬片「原料全球搶買」

確診前三大症狀曝！　醫點出防疫最關鍵時刻

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

國旅「染疫警覺性」　視同出國

醫院副院長罵墾丁大街　結果38名員工去了

更多熱門

相關新聞

美籍男沒戴口罩遭趕下公車　新莊警急解圍

美籍男沒戴口罩遭趕下公車　新莊警急解圍

一名美國籍的旅客「班傑」4日晚間8點多在新北市新莊區搭乘公車，卻因為沒有戴上口罩，被莊姓公車司機依《傳染病防治法》規定拒載，但乘客已經在公車上使用悠遊卡付費，因為雙方語言無法溝通，因此發生爭執；好險福營派出所多益高達800分的員警蔡明達及時趕到，到場解釋法規後，順利化解糾紛。

蘋果與三星相繼公開防疫措施

蘋果與三星相繼公開防疫措施

陸查獲出口防疫物資1120萬件不合格

陸查獲出口防疫物資1120萬件不合格

林書豪秀神準三分告別鬍渣造型

林書豪秀神準三分告別鬍渣造型

「全台放病毒假兩周」　台中男大生亂傳遭約談

「全台放病毒假兩周」　台中男大生亂傳遭約談

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒台灣防疫COVlD-19用愛抗疫口罩爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

陳時中提彈性上　內政部6日執行

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面