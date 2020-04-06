影／連假去人多景點「自主健康管理14天」　陳時中：有症狀者「不要上班上學」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日上午10點臨時召開記者會，指揮官陳時中表示，因為連假期間太多旅遊景點過度擁擠，會增加群聚風險，為了加強防疫量能，特別要求彈性上班跟異地上班的規劃，有到人潮壅擠的地方要自主健康管理14天，要戴口罩、禁止不必要外出和嚴格保持社交距離，有症狀者不可上班、上學。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，要自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班，如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。

國內防疫安全需要大家主動配合各項防治措施，才能將疫情傳播風險降到最低。指揮中心再次提醒，民眾應做好個人手部衛生與咳嗽禮節；與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。

▲0406連假後自主管理14天。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

▲今日新增10個確診個案，其中1人為4歲童。（圖／曾梓倩製）