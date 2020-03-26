交通部宣布：4月1日起國道服務區、遊樂園也需量體溫

▲遊樂園也需要進行體溫測量。（示意圖／六福村提供）

記者張乃文／台北報導

國內外運輸業皆受到新冠肺炎疫情影響，因應清明連假到來，交通部26日在行政院會後記者會除了宣導乘車民眾配戴口罩，交通場站也已催促實施體溫測量，包括客運、國家風景區等等。

交通部次長王國材26日表示，因應清明連假到來，已經請交通場站，包括客運、國家風景區、主題樂園、國道休息站等全面在入口測量體溫，若超過37.5度將勸導返家休息或就醫。

在交通工具方面，交通部也宣布，4月1日開始，台北、桃園、台中、左營、台南等站，搭乘高鐵的旅客需量體溫，4月6日起則是12個站全面實施。台鐵的部分4月1日22個大站，包括南港、台北、板橋、桃園等都要使用紅外線體溫偵測儀測量，目標是5月1日是241個站點都必須量體溫，小站的部分會先請列車長協助，若人員不足的部分，台鐵也研擬雇用臨時人員幫助。

▲高鐵體溫測量4月1日開始 。（資料照／記者周宸亘攝）

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