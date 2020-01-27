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影／成人版黃色香蕉哥現身高雄！長174cm...男大生爽抱回家喊：走路有風！

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記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄街頭有人目擊一根比成人還高的香蕉，被民眾騎機車帶回家！不過真的是太長了，所以怎麼擺就考驗個人智慧，但是這個比成人還高的香蕉巨物究竟是打哪來？記者追查後才發現，原來它是高雄市目前在棧貳庫的一間遊樂園的中獎品，一名中獎的男大生說：「帶著它回家，走在路上超有風的」。

▲在高雄棧貳庫的歐美遊樂園當中的投籃遊戲獎品，是一個超過174公分的香蕉哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲在高雄棧貳庫的歐美遊樂園當中的投籃遊戲獎品，是一個超過174公分的香蕉哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

根據這間歐美主題嘉年華活動廠商表示，這邊除了有大型很刺激的遊樂設施之外，這次也特別引進了跟國外迪士尼樂園、環球影城等級的遊戲攤位來到現場，業者說：「這是跟全世界知名的遊戲公司合作，香蕉哥只要是投籃命中的話，就可以把它帶回去」。香蕉哥的尺寸大約超過170公分以上，比一個真人還高，所以得獎之後，讓不少中獎者傷腦筋，因為光是要帶回家，不論是騎車或是塞車內都是一個問題。

請繼續往下閱讀...

▲在高雄棧貳庫的歐美遊樂園當中的投籃遊戲獎品，是一個超過174公分的香蕉哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲超過174公分的香蕉哥帶回家，可是讓不少人傷透腦筋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲在高雄棧貳庫的歐美遊樂園當中的投籃遊戲獎品，是一個超過174公分的香蕉哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲超過174公分的香蕉哥帶回家，可是讓不少人傷透腦筋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲在高雄棧貳庫的歐美遊樂園當中的投籃遊戲獎品，是一個超過174公分的香蕉哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲超過174公分的香蕉哥帶回家，可是讓不少人傷透腦筋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲在高雄棧貳庫的歐美遊樂園當中的投籃遊戲獎品，是一個超過174公分的香蕉哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲超過174公分的香蕉哥帶回家，可是讓不少人傷透腦筋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者也實地測試可以得到香蕉哥的遊戲，原來是一款投籃遊戲，遊戲者站在大約接近3公尺外的地方來投籃，距離比標準罰球線距離還短，而籃框高度更是以標準籃框更不一樣的，所以對於初次體驗者的手感來說，是不太習慣，但是大約經過10球左右，就能比較上手，所以這項遊戲的困難度並不太高。

一名獲得香蕉哥的男大生表示自己的身高大約174公分，而將香蕉哥立起來之後，高度還略比這名男大生要來得高一些，自己當天是搭火車來到高雄玩，不過拿著香蕉哥走在路上，這名男大生則是表示：「走路都有風」。

▲在高雄棧貳庫的歐美遊樂園當中的投籃遊戲獎品，是一個超過174公分的香蕉哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲香蕉哥是遊樂園當中一項投籃遊戲的招牌獎品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲在高雄棧貳庫的歐美遊樂園當中的投籃遊戲獎品，是一個超過174公分的香蕉哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲香蕉哥是遊樂園當中一項投籃遊戲的招牌獎品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲在高雄棧貳庫的歐美遊樂園當中的投籃遊戲獎品，是一個超過174公分的香蕉哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲香蕉哥是遊樂園當中一項投籃遊戲的招牌獎品 。（圖／記者許宥孺攝）

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