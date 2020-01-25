過年親子出遊去哪玩？遊樂園「親近可愛動物」瘋玩刺激設施　享春節加碼優惠

▲有著多樣遊樂設施和完整餐飲園區規劃的遊樂園，相當適合爸媽帶孩子來消磨時間。（圖／翻攝自六福村官網）

消費中心／綜合報導

終於到了農曆新年，孩子們早一步開始放寒假，平常辛苦工作的爸媽也可以暫時把工作丟一邊，好好陪陪孩子家人，難得的年節假期全家人要去哪裡玩呢？擁有好玩刺激的遊樂設施、園區裝置和建築既可愛又新奇的遊樂園，正是孩子們夢寐以求的天堂，爸媽帶著孩子一起去玩，還能重溫戀愛時一起去樂園玩的甜蜜時光，適逢春節，也有不少遊樂園推出年節優惠，規劃要前往的爸媽可得好好筆記一下了。

桃園六福村

六福村是全台知名的遊樂園，除了有瞬間最高時速122公里的懸吊式螺旋雲霄飛車，能讓人體驗兩腳懸空、以360度螺旋沖天和90度垂直俯衝急速下降的驚嚇之外，還有經典必玩的大怒神，一秒之間急上急下的超激速度，心臟不大顆一點可受不了！另外有水上遊戲大峽谷急流泛舟，在全長740公尺的水道上經歷激流、奇岩怪石碰撞，還可能隨時會被水砲攻擊，充滿驚喜趣味。

挑戰遊樂設施過後，還能模擬保育員工作，製作狐獴的食物球、引導牠們量體重等，與可愛狐獴近距離互動。春節回饋推出「金鼠新春均一價」，只要購買官網新春限定票種，499元入園就能享受多種樂趣。

▲大峽谷急流泛舟沿途風光模仿美國科羅拉多河上的大峽谷景觀為藍圖建造，是許多人到六福村必玩的設施。（圖／翻攝自六福村官網）

▲到六福村可以和電影「獅子王」裡的「丁滿」狐獴近距離接觸，了解牠們的生態。（圖／翻攝自六福村官網）

地址：新竹縣關西鎮60號安里

票價：499元（2020/1/23～2/2），環尾狐猴體驗加價499元

營業時間：初一～週五09：00～18：00

網址：https://www.leofoovillage.com.tw/

雲林劍湖山世界主題樂園

劍湖山是不少北部人學生時代畢業旅行的首選，園區內的「飛天潛艇」，以140kw馬力攀上65公尺高空，再以110公里時速垂直向下俯衝，飛天遁地超刺激歷程。喜歡溜滑梯的孩子們不能錯過叢林溜滑梯，13秒就能從25.4公尺高的起點，溜過6個彎道到達終點，體驗像是置身在叢林中的失速下衝快感。

農曆新年推出「金鼠抱喜－百萬好禮鼠不完」活動，即日起至2020/2/9入園，票價499元，再送200元好禮，中午12點後入園票價為399元，還有機會參加抽獎，得到HONDA汽車、液晶電視等大獎。

▲劍湖山世界的G5設施超刺激，從高處急速下衝的快感讓許多人想一玩再玩。（圖／翻攝自劍湖山世界FB）

▲劍湖山世界迎鼠年，舉辦抽獎活動，有機會抽到汽車大獎。（圖／翻攝自劍湖山世界官網）

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

春節票價：499元（即日起～2020/2/9）

春節營業時間：初一、初二、初五09：00～17：20；初三、初四08：30～17：20

網址：http://fancyworld.janfusun.com.tw/index.aspx

高雄義大遊樂世界

以希臘風情設計的園區建物造景，讓人彷彿來到異國，可以搭上輕軌列車，不必擔心下雨或豔陽，花85秒時間就能遊遍全園區、飽覽希臘美景。坐上摩天輪可以眺望大高雄景致，入夜還有炫麗燈光秀感受浪漫氛圍。另有一整棟6層樓高的室內遊樂場，眾多設施像是碰碰車、海盜船等可以玩個盡興。

鼠年過年優惠特別推出，初一至初五屬鼠的人只要10元就能入園，還有除夕到初五的鼠來寶貝球福袋，只要花1,000元購買，就有機會抽中IPHONE，限量270組，手腳不快可就錯過了。

▲義大遊樂世界到了傍晚，晚霞搭上七彩摩天輪，景色夢幻。（圖／翻攝自義大遊樂世界官網）

▲金鼠年初一到初五，只要是生肖屬鼠的人，義大遊樂世界入園費只要10元。（圖／翻攝自義大遊樂世界官網）

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

票價：全票899元、青少年票799元、學童票580元、優待票450元

營業時間：週一～週日09：00～17：30

網址：http://www.edathemepark.com.tw/Website/index.aspx