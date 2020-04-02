兒童專屬！六大主題樂園「連假免費入園」　劍湖山全票最低99元起

▲ 六福村推出連假優惠。（圖／六福村授權提供）

記者李宜秦／台北報導

明（2）日開始就是清明兒童連假，為歡慶一年一度的兒童節，許多主題樂園都祭出超殺折扣，三大樂園包括六福村、九族文化村、劍湖山，都針對兒童推出免費或1元的優惠。

全台主題樂園樂園網整理清明連假各大樂園優惠，許多樂園都推出兒童免費入園的優待，包括雲仙樂園、野柳海洋世界、六福村、九族文化村、尖山埤江南度假村、遠雄海洋公園等，12歲（含）以下兒童可免費入園。

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劍湖山世界除了有12歲以下1元優惠外，還祭出身分證優惠，只要身分證號碼有2、1、7者，對中一碼門票399元、對中兩碼門票299元、對中三碼門票99元。

▲劍湖山推出身份證碼優惠。（圖／翻攝自劍湖山世界FB）

義大世界在4月推出「精彩十年，與你童在」活動，學生、兒童門票都只要10 元，另為歡慶十週年，即日起至今年底，當日壽星、結婚十週年夫妻，都可免費入園。

麗寶樂園推出買一送一活動，現場購買探索世界全日票，就送水陸樂園擇一重遊券一張。憑麗寶樂園度假區消費滿100元的發票，還可享有天空之夢摩天輪全票半價優惠175元。

▲九族文化村櫻花。（圖／記者李安君攝）

小叮噹科學園區推出未滿3歲兒童免費入園優惠，全票也祭出七折折扣，每人只要350元，孩童、學生則只要320元。萬瑞森林園區推出假日門票優惠，每人只要100元，含極速滑草與高空山索。

夏天到了，又是賞螢火蟲的季節，西湖度假村在清明連假推出「搶先賞螢激省方案」，每人現省350元，白天購票入園並打卡，可享夜間免費賞螢與100元消費折價。