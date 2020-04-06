部分國禁糧食出口！　憂引發恐慌...陸鞏固大豆進口量「防缺糧」

▲受疫情影響，目前大陸小麥、稻穀庫存充足，玉米和大豆會受一定影響。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，部分國家陸續發佈糧食出口禁令。聯合國糧農組織也警告，疫情衝擊勞動力短缺和供應鏈中斷，可能影響一些國家和地區糧食安全。大陸近日也信心喊話，小麥和稻穀兩大口糧存庫充足，大豆和玉米會有一點影響。

▲受新冠肺炎疫情影響，部分國家陸續發佈糧食出口禁令。 （示意圖，圖／路透社）

針對今年糧食供應，大陸國務院聯防聯控機制4日發布最新說明強調，「大陸口糧絕對安全有保障，人均糧食佔有量持續高於世界平均水準，小麥和稻穀這兩大口糧庫存大體相當於全國人民一年的消費量。」

至於，國際糧價上漲可能衝擊內需？根據大陸澎派新聞報導，大陸農業農村部發展規劃司司長魏百剛表示，近期國際糧價上漲，主要是疫情造成恐慌性消費。目前大陸小麥、稻穀庫存充足，玉米和大豆會受一定影響。

▲大陸是世界最大的大豆進口國。（圖／路透社）

魏百剛指出，大陸是最大的大豆進口國，去年進口8851萬噸，進口量占消費量的85%左右，其中巴西、美國、阿根廷進口比例分別為65%、19%、10%。今年1-2月，大豆進口1351萬噸，同比增長14.2%。目前，巴西大豆3月向中國的出口量持續增加。此外，4月下旬美國大豆進入播種期，預計大豆意向種植面積增加，落實年初中美已達成的第一階段經貿協議，自美國進口大豆今年可能有所增加。

中國社科院研究員胡冰川表示，大陸糧食生產連年豐收，儲備充足，水稻、小麥等主糧作物對國際市場依賴程度很低，疫情帶來的農產品貿易限制，不會影響大陸糧食安全。市場上的糧食、各類副食品都是貨足價穩，不建議老百姓搶購囤積。