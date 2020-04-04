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秋行軍蟲入侵玉米重要產地嘉義　縣府呼籲注意田間巡查及防治

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▲▼秋行軍蟲入侵士林、北投，北市再添5例通報案。（圖／產發局提供）

▲秋行軍蟲入侵造成農損。（圖／產發局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器監測結果顯示，去年年底迄今，全臺高風險寄主作物產區所誘捕到的雄成蟲數仍偏高，密度受近期冷氣團影響有限，推測秋行軍蟲除在本土立足繁衍外，不排除仍有隨氣流帶入境外蟲體。「秋行軍蟲災害緊急應變小組」（簡稱應變小組）呼籲，農民對於新植玉米及高風險寄主作物應於苗期加強田間巡查工作，即早發現，即早防治，以確保收益。

應變小組表示，秋行軍蟲屬夜蛾類害蟲，該類害蟲好發於氣候乾熱秋季，但近年全球氣候暖化，全臺冬季降雨量少且常見暖冬，109年初甚至出現近攝氏30度高溫，依據農委會執行性費洛蒙監測結果，佈設於玉米、牧草、甘藷、落花生及大豆 (含毛豆) 等秋行軍蟲高風險寄主作物產區所誘捕到的雄成蟲數偏高，因秋行軍蟲產卵量大且幼蟲取食能力強。同時，田間若有豐沛寄主作物可供取食，恐造成嚴重損失，呼籲農民注意巡田。

請繼續往下閱讀...

▲秋行軍蟲愛吃稻米、玉米、大豆等。

▲秋行軍蟲愛吃高粱、玉米、百慕達草等。

應變小組指出，秋行軍蟲過去於國內雖僅有為害玉米、高粱及百慕達草等3種寄主植物紀錄，但依國際文獻報告，該蟲寄主範圍廣泛，可危害超過350種植物，因秋行軍蟲確已在臺灣立足，在地繁衍幼蟲對我國經濟作物的影響不容輕忽。

應變小組強調，目前仍處於秋行軍蟲緊急防疫第二階段，發生疫情田區須依緊急防治作業手冊進行強制施藥，以控制疫情發生，作物收成後，田區應做好翻犁、淹水或曝曬動作，清除田區殘株及土壤內殘存蟲體與蟲蛹，切勿放任滋生蟲源，影響整體防疫工作；依據108年金門縣防治高粱秋行軍蟲及雲嘉南地區防治玉米秋行軍蟲經驗，選用政府公告緊急防治藥劑且正確施用，可確保農作物收成。

此外，為提升農民秋行軍蟲辨識、通報及自主管理能力，防檢局將持續透過多媒體管道強化宣導，農委會所屬試驗改良場所及各地方政府持續辦理秋行軍蟲宣導講習，最佳防治時機為作物苗期階段，防治要領包括：施藥時慎選施藥機具及方法，藥劑用水量足夠，放慢施藥速度，確保藥劑能滲入心葉，接觸蟲體。農民如有相關諮詢服務或施藥技術指導的需求，可撥打轄區改良場專線或防檢局24小時免付費專線0800-039-131洽詢。

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