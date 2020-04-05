呼吸機訂單搶到八月後　不肖業者賺疫情財「一小時一個價」

▲大陸上萬家工廠24小時生產呼吸機，如同超級印鈔機。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

疫情蔓延全球，各國生產呼吸機的廠商幾乎供不應求。目前，大陸華東一帶廠商訂單已經接到八月以後，無法再接新單。呼吸機市場甚至出現「炒賣現象」，價格哄抬誇張到「一小時一個價格」。

根據大陸媒體21世紀經濟報導指出，大陸2018年中低端醫用呼吸機平均單價為9.82萬，高端醫用呼吸機均價是35.79萬，漲幅並不大，低端產品因為競爭激烈，近年出現價格下降趨勢。但受疫情影響，目前美國與德、英、法、義現存呼吸機數量約為21萬台，全球需求缺口大約90萬台，大陸自產呼吸機變成國際搶手貨，價格狂飆！





▲大陸呼吸機市場出現炒賣現象，一個小時一個價格。（圖／翻攝 中新網）

有呼吸機經銷商私下表示，「現在的呼吸機可能上午一個價，下午一個價，漲幅大概在30%到80%之間。」 舉例，之前一般行情呼吸機大約9萬上下，現在價格是10萬到50萬不等。從兩周前開始，呼吸機價格飛快跳漲，原因是國外訂單一下手就是幾百台，一般廠家產能供不應求。

除了上游零部件漲價，國際航班貨運費用上升，成本抬高也瞬間暴增。加上供不應求情況下，大陸呼吸機市場開始出現炒賣行為，價格一天一個樣。有呼吸機生產商表示，「一款呼吸機價格可以在一小時內連漲好幾萬，最重要的原因是，有人大量重複詢價，哄抬呼吸機價格，看似諮詢的人很多，最後真正的買家可能只有一個！」

大陸呼吸機市場行情被攪亂，不肖業者想趁機出口到國外，難度也很高。根據大陸業內人士指出，自產呼吸機出口海外，除了要符合大陸嚴格標準，國外認證最重要，比如美國要求FDA，歐洲要求CE。根據大陸工信部資料顯示，大陸有創呼吸機生產企業共有21家，其中8家的主要產品取得歐盟強制性CE認證。如果不熟悉海外進口規則，即使辦理出口，也會被對方國家海關扣留，血本無歸。