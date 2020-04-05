口罩被退貨！　荷蘭又訂新物資...為雪恥「品質拚過關」

▲荷蘭退還中國製口罩後，又訂一批新物資，已確定符合當地品質規定。（示意圖，圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

日前，荷蘭衛生部宣布，收回大約60 萬個從中國進口的口罩，原因是質量沒有達標。對此，中國國務院聯防聯控機制5日舉行記者會，特別回應，有些報導沒有客觀反映事實全貌。」

針對大陸部分出口醫療物資，出現不合格問題。中國商務部外貿司一級巡視員江帆表示，「有些報導完全歸咎於中國產品品質不過關，實際上原因應該有多方面的，比如，中外產品的品質標準不同，還有使用習慣上存在差異，甚至使用者如果操作不當，也能引發品質的疑問。」

江帆進一步指出，「我最新得到的消息是，4月3號晚上，荷蘭衛生大臣發推特表示，中國新到的一批囗罩，品質符合荷蘭官方標準，並且已經批准下來。」

▲中國商務部指出，所有出口醫療物資要符合品質，否則依法懲處，決不姑息。（示意圖，圖／路透）

為了挽回國際信任，商務部也呼籲，企業除了要要進行充分的溝通，依照合同的約定，按照商業化的原則協商解決。同時與海關總署藥監局發佈最新公告，要求出口的檢測試劑等5類商品，必須獲得藥監部門規定，符合進口國和地區的品質標準要求。

商務部會同相關部門在生產、認證、通關等環節加大監管力度，要求出口的檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等5類產品，必須取得醫療器械產品註冊證書，符合進口國和進口地區的品質標準要求。如醫療物資出口中出現品質問題，依法懲處，決不姑息。