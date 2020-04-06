　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸入境確診數「陸地＞航空」！李克強：防範陸地邊境疫情跨境輸入

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲琿春口岸,中俄邊境。（圖／CFP）

▲中俄邊境。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸國務院總理李克強今（6）日強調，隨著目前疫情在境外大爆發，經陸地邊境移入風險上升，加上近日陸地口岸入境確診的人數，已經超越了航空口岸入境的確診人數，因此要求所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。

據中國政府網報導，李克強6日主持召開「中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組」會議，與會的還有副組長王滬寧。李克強指出，對涉及確診、疑似病例或無症狀感染者等各類疫情情況，都要及時報告和處置，並公開透明、實事求是發布信息，決不允許瞞報漏報。做好無症狀感染者醫學管理、流行病學調查和隔離收治等工作，加強出院「復陽」患者管理。

針對近日大陸陸地口岸入境確診病例數，已超過航空口岸入境確診病例數，李克強表示，各邊境省（區）黨委政府要對本地區防範疫情跨境輸入負總責任，層層壓實屬地防控責任，做好應對預案和檢疫設施、留觀場所、防護物資、醫護人員等準備，分類施策精準防控。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝中國政府網）

▲李克強。（圖／翻攝中國政府網）

「國家要支持邊境地區提昇實驗室檢測、醫療救治等能力。強化邊境口岸管理和衛生檢疫，對所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。」李克強提到，嚴格邊境地區交通管控，落實邊境便道和重點地段管控責任，加強邊境抵邊村屯人員管理，對邊境經濟合作中心、邊貿市場、互市點等實施更嚴格的防疫措施；在做好防控前提下，保障國際貨運流通。最後強調，「一旦發現疫情要立即報告，啟動應對預案予以妥善處置，公開透明發布信息。」

另一方面，中國抗疫專家鍾南山日前首訪時指出，這次處理疫情訊息與17年前SARS有很大不同，當時有關部門是有隱瞞的，「這一次中央政府是完全透明的」。此外，針對陸中央採取的措施，包括限制個人自由等，早期有很多的爭議，鍾南山指出「現在回頭看，我們做法是對的。」

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～

ET快訊
雨彈排隊灌！「降雨熱區」出爐　一張圖看一周天氣
新竹嚴重車禍！汽車撞貨車「爆碎削一半」　2駕駛無呼吸心跳
E級甜美陸妹千人斬！接客2年交男友：想成為台灣媳婦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手　慘被全車乘客圍剿

大陸入境確診數「陸地＞航空」！李克強：防範陸地邊境疫情跨境輸入

武漢市增34名無症狀！專家建議：8日解封還須警惕

限制人身自由是對的！鍾南山：這次中央政府完全透明處理疫情

全球抗疫「拉長時間線！」　北大教授：今年疫情難結束、秋冬季加劇

北斗3號最後一顆衛星運抵西昌　計劃5月發射完成全球星座部署

「日點擊率高達10億」　全球最夯疫情及時圖...他發明的

大聲公在警察耳邊喊叫！　「區諾軒襲警罪成」反送中政治人物第一位

陸第一季有46萬家公司倒閉　新增公司數也大減近30％

新冠肺炎新症狀！　紐約返回女唯一病徵「大便次數明顯增加」確診

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

雲林警匪追逐「驚悚撞擊瞬間曝」 嫌犯衝撞警車...滿身血被拖下車

台11景點發警報！旅遊視同出國 陳時中：要求彈性、異地上班

女子人肉佔2車位！被糾正仍不讓　比不雅手勢挑釁...網怒：太誇張

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手　慘被全車乘客圍剿

大陸入境確診數「陸地＞航空」！李克強：防範陸地邊境疫情跨境輸入

武漢市增34名無症狀！專家建議：8日解封還須警惕

限制人身自由是對的！鍾南山：這次中央政府完全透明處理疫情

全球抗疫「拉長時間線！」　北大教授：今年疫情難結束、秋冬季加劇

北斗3號最後一顆衛星運抵西昌　計劃5月發射完成全球星座部署

「日點擊率高達10億」　全球最夯疫情及時圖...他發明的

大聲公在警察耳邊喊叫！　「區諾軒襲警罪成」反送中政治人物第一位

陸第一季有46萬家公司倒閉　新增公司數也大減近30％

新冠肺炎新症狀！　紐約返回女唯一病徵「大便次數明顯增加」確診

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手　慘被全車乘客圍剿

黃明志FB被陸網友灌爆！　反嗆抓去關「不守法不聽主席命令」

比爾蓋茲讚「台灣是防疫模範」！　陳嘉行幽默回：我不該買Mac和iPhone的

鄧倫錄影到一半…跟拍攝影師出意外！　真實反應網狂讚：善良的男人

剛傳訊息給老師！新北15歲男「校舍7樓墜下」　倒臥水泥地上亡

2周內「確診病例增5倍」！非洲新冠病毒感染潮　下一波疫情爆發中心

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

大陸熱門新聞

李克強：防範陸地邊境疫情跨境輸入

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

年輕女護士肢解烹屍已婚男醫生！

留美女學生爽遊歐洲　18天後確診

「日點擊率高達10億」　全球最夯疫情及時圖...他發明的

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火速抓27嫌

鍾南山：中央政府完全透明處理疫情

武漢市增34名無症狀！專家回應

1800萬隻竹鼠等待死刑　養殖戶盼「最後白名單」解套

她隔離自行服藥！再發現已「拖成重症」

全球抗疫「拉長時間線！」　北大教授：今年疫情難結束、秋冬季加劇

陸3月以來　出口38.6億片口罩

港版「N號房」交換性愛片　加入先交「高清照」

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

更多熱門

相關新聞

J.K.羅琳爆「具有新冠肺炎症狀」

J.K.羅琳爆「具有新冠肺炎症狀」

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）因新冠肺炎疫情影響，隨著原訂3月開拍《怪獸與牠們的產地》第3集停拍，目前正在家中，時常在Twitter分享訊息或是回覆粉絲留言，未料她今（6日）無預警透露，自己前一陣子「具有新冠肺炎所有症狀」，所幸目前已康復。

曼城主帥瓜迪歐拉母親確診新肺過世

曼城主帥瓜迪歐拉母親確診新肺過世

「羅斯福號」航母累積確診173例

「羅斯福號」航母累積確診173例

偷捐血中心口罩！物流司機轉賣護理師

偷捐血中心口罩！物流司機轉賣護理師

英樂團貝斯手患新冠肺炎　 現況曝光！

英樂團貝斯手患新冠肺炎　 現況曝光！

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19李克強

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

即／新竹深夜車禍　2車相撞車頭爆碎

連假爽玩墾丁…收假出現症狀衝急診

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

偷捐血中心口罩！物流司機轉賣護理師

下波鋒面接力雨不停！一張圖看一周天氣

抗煞不慎染病！護理師失去嗅覺17年

高雄為何0本土感染？　網曝「2關鍵原因」

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

蔡依林合唱陳奕迅　網看MV傻眼戰翻

台中藥師囤N95口罩狂賣！起底竟是假口罩

百萬打造文創園區　3個月就要停業

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面