大陸入境確診數「陸地＞航空」！李克強：防範陸地邊境疫情跨境輸入

▲中俄邊境。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸國務院總理李克強今（6）日強調，隨著目前疫情在境外大爆發，經陸地邊境移入風險上升，加上近日陸地口岸入境確診的人數，已經超越了航空口岸入境的確診人數，因此要求所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。

據中國政府網報導，李克強6日主持召開「中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組」會議，與會的還有副組長王滬寧。李克強指出，對涉及確診、疑似病例或無症狀感染者等各類疫情情況，都要及時報告和處置，並公開透明、實事求是發布信息，決不允許瞞報漏報。做好無症狀感染者醫學管理、流行病學調查和隔離收治等工作，加強出院「復陽」患者管理。

針對近日大陸陸地口岸入境確診病例數，已超過航空口岸入境確診病例數，李克強表示，各邊境省（區）黨委政府要對本地區防範疫情跨境輸入負總責任，層層壓實屬地防控責任，做好應對預案和檢疫設施、留觀場所、防護物資、醫護人員等準備，分類施策精準防控。

▲李克強。（圖／翻攝中國政府網）



「國家要支持邊境地區提昇實驗室檢測、醫療救治等能力。強化邊境口岸管理和衛生檢疫，對所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。」李克強提到，嚴格邊境地區交通管控，落實邊境便道和重點地段管控責任，加強邊境抵邊村屯人員管理，對邊境經濟合作中心、邊貿市場、互市點等實施更嚴格的防疫措施；在做好防控前提下，保障國際貨運流通。最後強調，「一旦發現疫情要立即報告，啟動應對預案予以妥善處置，公開透明發布信息。」

另一方面，中國抗疫專家鍾南山日前首訪時指出，這次處理疫情訊息與17年前SARS有很大不同，當時有關部門是有隱瞞的，「這一次中央政府是完全透明的」。此外，針對陸中央採取的措施，包括限制個人自由等，早期有很多的爭議，鍾南山指出「現在回頭看，我們做法是對的。」

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