2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手　慘被全車乘客圍剿

▲男子不滿同排女乘客摘口罩吃飯，氣炸動手。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情相當嚴重，密閉空間傳染病毒的機率更是高了不少。上海一名男子搭乘高鐵時，因為看見2名女子摘下口罩吃便當，上前指責對方「不該摘下口罩」，沒想到，他認為「對方依然故我」，因此氣炸動手。事後，雙方都被警方送辦。

綜合陸媒報導，這起事件發生在4日，40碎的吳姓男子上車後，看見年約20歲的賀女、鄧女摘下口罩，正在吃便當，3人又坐在同一排，讓他感到相當不安，因此上前勸說，希望2人能把口罩戴上。

2名女子一開始聽了吳男的勸說，戴上口罩，但過了一陣子，實在餓得受不了，因此又把口罩摘下，開始吃飯，此舉也惹怒了吳男。吳男向2人大罵，「不要再吃，出去吃，等會吃。」

▲雙方都認為自己沒錯。（圖／翻攝微博／江蘇新聞）



雙方爭吵的過程中，鄧姓女子將手機拿出來錄影，因此激怒了吳男。吳男隨後上前搶手機，過程中撞到了鄧女的嘴角，讓眾人感到相當氣憤，也加入吵架的行列。

其他乘客認為，吳男再怎麼生氣，也不應該動手，「人家本身是小姑娘。不管她們在拍，你也沒有權力動手啊。」吳男則認為，他是在搶手機，過程中沒有主動動手，也沒有造成實際傷害，「我是為了誰啊？我是為了誰啊？有事情就我一個人感染嗎？」

由於雙方各執己見，都認為自己沒錯，不願意接受調解，列車到站後，3人被帶往派出所繼續處理，案件仍在調查當中。

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▼全案交由當地警方處理。（圖／翻攝微博／江蘇新聞）

