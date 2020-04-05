手持口罩不戴！大媽進捷運站遭攔狂嗆「又沒生病」　警忍不住回吼：妳鬧很久

記者陳羿妏／綜合報導

為防堵新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心4日宣布搭乘捷運、雙鐵皆要戴口罩，然而政策上路後，就有網友於臉書《爆料公社》PO出一段影片指出，一名大媽不聽站務人員、警方苦心勸導，激動地喊「沒生病為什麼要戴」，大鬧捷運站，另外原PO還提到「大媽手持口罩卻不戴」，事件曝光後引發網友眾怒。

▲大媽搭捷運堅持不戴口罩，反嗆「沒生病為什麼要戴」（圖／翻攝《爆料公社》，下同）

事發於新北投捷運站，當時這名大媽進站後，站務人員以「配合防疫規定」為由，要求大媽戴上口罩，不料勸導無效，站務人員隨即請警方到場處理，但大媽仍堅持己見，反嗆「又沒生病為何要強制規定」，雙方起一陣口角，警方忍不住怒吼「你在這邊鬧很久了」，大媽甚至還嗆「你是在兇我嗎」，態度十分強硬。原PO則疑惑，大媽分明手上有口罩，「為何不戴上呢」。

而根據目前規定，若搭乘大眾運輸工具未配戴口罩者，司機可拒載，此外，因捷運站閘門口都有專人舉牌提醒，民眾若不聽勸，恐被處3000元至1萬5000元罰鍰。

影片曝光後引起眾怒，網友紛紛表示，「不守規矩就拒載罰錢」、「戴口罩是保護自己也保護他人！規定很難遵守嗎？」、「就開罰啦～多說無益」、「我ok你先戴」、「非常時期制定規則時就是遵守，是謂防疫如作戰」、「阿姨可以拜託有公德心一點嗎，現在的疫情真的很嚴重」「出門就是要『自護 』，不要影響他人」。

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