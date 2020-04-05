不爽被開單衝派出所狂吵！嗆警「罰款拿去當白包」　大媽判拘25天

▲女子不爽被開單，跑到派出所大鬧，嗆員警「罰款拿去當白包」，下場出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名52歲李姓女子因不滿先前遭廖姓員警開單取締，2019年9月29日下午竟在八德派出所內直接對廖警怒嗆「這筆錢就當你們拿去吃藥，拿去當你的白包」等語辱罵，貶損廖警人格，當場被逮。桃園地院審理後，依於公務員依法執行職務時當場侮辱，判李女拘役25日，得易科罰金2萬5千元。

李女2019年8月23日曾被廖警取締交通違規，事隔一個月後竟衝到派出所大鬧。李女遭移送後，面對檢方訊問她矢口否認，聲稱「只是為了紅單在和警察理論」、「只是罵警察而已，又沒有怎樣」，然而飆罵的過程都已經由值勤員警的秘錄器全程錄下，李女說詞不被採信，檢方偵結後她遭移送法辦。

桃園地院審理時發現，李女最初於警詢時，先是坦承犯行聲稱，「自己是一時生氣，也很後悔罵人」，不過卻在檢察官偵訊時改口「只是罵警察，又沒有怎樣」，經由上述說詞及相關證據後，法官認為李女未能尊重廖警，的確有反省的必要，審酌謾罵的內容、廖警名譽毀損程度，判拘役25日，得易科罰金2萬5千元，全案可上訴。



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