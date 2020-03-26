停身障車位挨罰「報案要求到場說明」　女車主罵警混蛋再噴2萬

▲使用身障專用車位必須出示識別證。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

曾姓婦人去年12月26日將自用小客車停在身心障礙者專用車位卻被舉發違規，氣得報案要求派員到場說明，還罵了一句「混蛋」，反而害自己吃上妨害公務的官司，被台中地院法官依侮辱公務員罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，58歲的曾婦當天將車子停放在身障專用車位，後來除了收到收費員開立的停車繳費單之外，還被警員舉發違規，一氣之下乾脆報案要求派人到場說明，接著台中市第三警分局健康派出所一名警員獲報前往處理，她竟然直接當面罵了對方一句「混蛋」。

警員不滿自己平白挨罵，回到派出所後隨即向上級報告，曾婦也因此被台中地檢署檢察官依妨害公務等罪起訴。台中地院法官認為，曾婦在警員依法執行職務時，以粗鄙的言語辱罵，除了貶損警員的人格尊嚴以及社會價值，還會使當事人感到難堪，相當於藐視公權力，侵害警察機關執行職務的嚴正性，應予非難。

法官接著表示，考量到曾婦犯後坦然認罪，尚非毫無悔意，衡量犯罪動機、手段、目的以及所生危害等情狀，最後依侮辱公務員罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。