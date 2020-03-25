開車抽菸遇警碎念「你娘XX手機拿來」　駕駛挨告傻眼：我是譙老婆

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市賴姓男子去年4月8日下午3時許開車載老婆外出，因為邊開邊抽菸加上沒繫安全帶，被王姓警員攔下取締，他在警員記錄身分資料時轉身拿取手機，碎念一句「你娘XX，手機拿來」，沒想到卻被誤會是在辱警，因此挨告。橋頭地院勘驗警方的秘錄器影片，確認賴男當時那句話是在罵老婆，最後裁定無罪，全案仍可上訴。

▲賴妻因為與老公吵架，才會緊抓手機不放。（示意圖／記者孫于珊攝，與本案無關）

判決書中提到，賴男當天駕駛小貨車行經高雄市燕巢區角宿路5鄰的產業道路，被王姓警員攔下後，就下車站在駕駛座的門邊，老婆則拿著手機站在車尾，他因為不滿攔查，語氣十分激動，頻頻質問「你那麼凶幹嘛」、「我不能抽菸嗎」、「你憑什麼抓我」、「要開快開啦」。

王姓警員見狀也提高音量回答，「證件拿出來」、「我不用查你證件嗎」、「你跟我大聲，我就跟你大聲」。此時，賴男不甘願地轉身並開口討要手機，結果老婆不給，他一氣之下用力拿取，同時小聲說了一句「你娘XX，手機拿來」，沒想到被誤會是在辱警，當場遭到壓制。

賴男出庭時坦言，當時的確有與警員發生口角，但那句話是在罵老婆，跟警員沒有關係，「因為我要跟老婆拿手機，她不給我，我才罵她」。賴妻也證稱，當天兩人在車上吵架，後來遇到攔查，心情就更不好了，可能是因為這樣導致警員誤會。

橋頭地院法官勘驗警方秘錄器影片，發現賴男與王員爭執時口氣很激動，接著轉身面對老婆拿取手機，罵人的音量明顯變小，緊接在後的就是「手機拿來」，受到制伏後夫妻倆始終堅稱剛才不是在罵警員，接受偵訊以及出庭時也沒有改口，加上警方沒有其他證據證明他有侮辱公務員的行為，最後採信駕駛的說詞，判決無罪，全案仍可上訴。