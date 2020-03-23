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台南男喝茫砸救護車　嗆警五字經再掐脖、踹肚「罰9萬」

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▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲吳男對警員嗆聲，還打破救護車的車窗。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

25歲吳姓男子今年2月15日晚間9時許喝醉酒在奇美醫院前廣場鬧事，見到台南市佳里警分局佳興派出所兩名警員到場，直接開嗆「噴（辣椒水）你娘XX」，上靠之後還徒手掐住林姓警員的脖子，甚至出腳踢踹腹部，結果挨告妨害公務罪，被台南地院法官判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，吳男當天酒後在奇美醫院前的廣場大鬧，佳興派出所接獲民眾報案，立即派林姓、徐姓兩名警員前往處理，沒想到他一看到穿著制服的警員到場，竟然開嗆「噴辣椒水，噴你娘XX」，還砸破一輛救護車的車窗玻璃。

兩名警員見狀立即將吳男上銬壓制，他卻趁機徒手掐住林姓警員的脖子，接著出腳踢踹腹部，導致對方前胸及腹部多處擦挫傷，最後反而吃上妨害公務的官司。

吳男直到酒醒才驚覺犯錯，不僅坦承犯行，也賠償救護車玻璃損壞的維修費用。台南地院法官認為，吳男酒後未能控制自身的情緒及行為，見到警員不但沒能冷靜下來，反而用粗鄙的言語辱罵，甚至攻擊警員，實在不足取，考量到他犯後態度良好，具有悔意，本月17日依妨害公務執行罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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