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快訊／卡神楊蕙如2度出庭網軍侮辱案！近日頻貼文關心疫情

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記者孫于珊／台北報導

台北地院27日下午傳喚「卡神」楊蕙如及網軍成員蔡福明，針對他們涉犯侮辱公務員及侮辱公署罪開庭。楊蕙如上月首次開庭時否認犯罪，今2度露面出庭，進行準備程序。而疫情迄今尚未趨緩，楊蕙如對此也特別關心，頻頻在臉書發文疫情相關動態。

▲卡神楊蕙如出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲網軍侮辱案開庭！楊蕙如2度現身台北地院。（圖／記者林敬旻攝）

楊蕙如的臉書相當活躍，自疫情爆發後，也陸陸續續發表相關言論，24日就PO文表示，她對台灣的防疫措施很有信心！她認為台灣民眾都有正確戴口罩，不會亂親、亂抱，也天天認真洗手，還會噴酒精次氯酸水消毒，甚至會自發性的少出門，鄰居也會積極檢舉沒有居家隔離的偷跑民眾，因此她「非常非常的有信心」，相信台灣「會是全世界最能守住的安居之地」，「全世界都會明白台灣是一個小而偉大的國家」，同時也希望官民一起努力，讓口罩能在1個月內「產量狂增近10倍，人人都可以便宜的買到」。

▲卡神楊蕙如出庭。（圖／記者林敬旻攝）

楊蕙如因涉嫌以每月薪水1萬元養網軍帶風向，在2018年日本關西機場因颱風淹大水，致許多民眾受困後，於PTT上大力批評大阪辦事處「黨國餘孽」、「爛到該死」等與，甚至間接導致了其處長蘇啓誠輕生，因此被起訴。

台北地院2月14日西洋情人節第一次開庭審理，楊蕙如準時出庭，她不僅當庭否認犯罪，還說「所有主要政黨都有與我主動接觸」，一切都是為了對抗中國假消息，屬於自發性行為，且背後被無「業主」。

檢察官則對於楊蕙如的無罪答辯深表達遺憾，拿出「傷人以言，甚於劍戟」這句話駁斥，痛批她的行為侵害國家名譽，已超越言論自由保障的範圍。

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