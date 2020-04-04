她看影片學煎潤餅皮！妹妹見成品喊「老北的腳皮」　網笑翻：形容的真像

▲女網友看影片學煎潤餅皮，結果妹妹看到成品卻說像「老北的腳皮」。（圖／翻攝臉書《爆怨公社》，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

正值清明連假，除了掃墓祭祖外，許多人會應景在家包潤餅，除了備妥豆芽菜、花生粉、豆干等內餡後，最重要的就是有一張完美的潤餅皮包裹著。一名女網友於臉書《爆怨公社》PO文，原本想說要試試看自己煎餅皮，然而她的妹妹看到完成品後，直呼「怎麼那麼像老北（爸爸）的腳皮」，讓她無奈表示「還是用買的」就好了。

原PO因應清明節習俗吃潤餅，心想一斤皮200元，於是決定上網跟著達人影片，動手試做看看潤餅皮，不料照著方法做完後，卻被妹妹形容像是爸爸的腳皮，讓她決定還是直接買就好，文末她也說道，一斤潤餅皮多少錢都能接受，也了解煎潤餅皮是一門技術活，心血來潮試試看，沒想到居然讓她煎成「腳皮春捲皮」。

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貼文一出，腳皮一說引起許多網友熱烈討論，笑說「小妹形容的真像」、「真的像腳皮欸」、「很像我用足膜4～5天以後脫落的皮」、「灑點調味，加點料就是脆皮餅乾了」，不過也有網友點出煎成腳皮樣的關鍵點，「要用不沾鍋的平底鍋煎，然後鍋裡用紙巾沾沙拉油擦拭過」、「比例、鍋具、火候都有問題」、「麵糊太濃稠了，再調稀一點會比較好」。

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