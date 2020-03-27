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卡神楊蕙否認指示蔡福明　辯文章「推高調」是針對具體事實

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記者孫于珊／台北報導

「卡神」楊蕙如及網軍成員蔡福明因涉犯侮辱公務員及侮辱公署罪，27日下午到台北地院開庭。蔡福明戴黑帽、口罩、一身深色衣著首度現身！他當庭否認犯罪；楊蕙如則是2度拒絕認罪，辯稱雖然有「推高調」，但是針對日本派船等具體事實，並非有心散佈大阪辦事處的壞話。

▲卡神楊蕙如出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲卡神楊蕙如戴口罩2度出庭，並再次否認犯罪，辯稱推高調不是針對大阪辦事處的種種批判言論。（圖／記者林敬旻攝，下同）

楊蕙如不時與2名律師交頭接耳，她表示，檢察官起訴指的LINE群「高雄組」一事皆與本案無關，因為群組成立時間早於2018年日本關西機場發生颱風淹大水的天災。

▲卡神楊蕙如出庭。（圖／記者林敬旻攝）

楊蕙如也承認文章有「推高調」，但她解釋，主要是說明當時颱風淹水後，日本有派船，並非中國派車，且澄清關西大阪不屬於東京！是針對具體事實部分推高調，不是針對痛批大阪辦事處的種種言論。蔡福明對此則直接表明，這件是與他無關。

至於在PTT發文的網友蔡福明帳號「idcc」與楊蕙如帳號「slow」IP位址相同一事，楊蕙如說，當時確實有聚會，她開手機熱點分享給蔡福明，但沒有指示他寫任何文章。蔡福明也說，聚會上，是他自己要發文的，與楊無關。

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