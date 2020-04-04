男子沒戴口罩遭北捷勸導怒咆哮　竟是健保署員工

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

交通部長4月1日宣布民眾搭乘火車須戴口罩、量體溫，疫情指揮中心3日則進一步訂出罰則，搭捷運、火車、高鐵等大眾交通工具等都要戴口罩，勸導不聽者可處3000元至1萬5000元罰鍰。而在陳時中3日宣布前，有一名男子在台北捷運東門站疑不滿保全勸說戴口罩，竟在服務台飆罵北捷員工。據指該名男旅客是健保署人員，目前身份已獲健保署長李伯璋證實。

對此，指揮中心指揮官陳時中4日例行記者會被問及此事時，僅表示該名鬧事的健保署員工「非正式公務人員」，已請健保署處理好了。

4月1日晚間8時許，該中年男子在捷運東門站服務台前，大罵站務人員「有沒有規定」、「現在（有規定）沒有口罩不能搭捷運」，旁邊有女子好心要提供口罩，還遭他怒斥「你有錢」、「你他X不要跟我講屁話」。

眼見衝突升溫，站務人員顧及女子安全，上前請女子不用介入，並解釋「不用理他」、「他情緒化」，沒想到反而激怒該男子，怒回「你了不起」、「戴什麼口罩」、「你叫什麼名字」、「什麼東西」、「現在有規定沒有戴口罩不能搭捷運」、「保全吐什麼槽」？

4日傳出，該男子為健保署員工，健保署長李伯璋也證實此消息，並表示已在第一時間報備疫情指揮中心指揮官陳時中；而針對該員工的失控行為，預計將在6日召開人評會研議處置方式。