傳遭美高價攔截！德、法向中國訂購口罩相繼「被消失」

▲法國區長指控，向中國訂購的口罩在出貨時被美國「高價截標」 。（圖／路透）

實習記者任珈萱／綜合報導

德國柏林市政府近日向大陸訂購一批40萬個FFP2和FFP型口罩，還沒有抵達柏林時就遭美國「半路攔截」，改發往美國。據了解，這家生產商是「在大陸設廠的美國企業」。

綜合外媒報導，柏林市政府表示，目前他們的防疫裝備沒有短缺，但是《每日鏡報》卻透露，柏林市的消防隊隊員已經在使用過期的防護裝備，口罩和防疫物資已相當緊繃。

據悉，美國近期常半路攔截各國的防疫物資；像是法國口罩庫存量，維持不到3週，巴黎當局也和其他國家訂購大約10億片左右的口罩，但就在訂購的口罩在停機坪等裝入貨機的前一刻，卻被美國攔截買走。法國大東區（Grand Est）及普羅旺區斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區〈Provence-Alpes-Côte d'Azur〉2名區長就先後指控，原先向中國訂購的500萬片口罩，在送到停機坪裝運的過程中，竟被美國以高價「截標」，結果只有200萬片送抵法國。不過，美方對此否認，並直言「相關報導有誤」。

不僅如此，加拿大也傳出「防疫物資被攔截」的類似消息；加拿大總理杜魯道表示，會對此事展開調查，並確保會拿回屬於加拿大的防疫物資。

▼加拿大總理杜魯道Justin Trudeau。（圖／路透）