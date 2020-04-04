抗寄生蟲藥物「48hrs內根除新冠病毒RNA」　澳研究證實

▲新冠病毒衝擊全球。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

澳洲墨爾本蒙納許大學（Monash University）的科學家發現，用於抗多種寄生蟲的治療藥物「伊維菌素」（Ivermectin），可以抑制新型冠狀病毒在細胞培養中的生長，並在48小時內有效根除病毒所有的遺傳物質。

根據美國科學促進會（AAAS）網站，蒙納許大學生物醫學探索研究所（BDI）與彼得多哈堤傳染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）共同研究，結果發現世界各地都有的藥物「伊維菌素」，能在48小時內殺死新冠病毒。

領導這項研究的博士瓦格斯塔夫（Kylie Wagstaff）說，科學家們發現，伊維菌素能在48小時內阻止新冠病毒於細胞培養中生長，就算是單次注射，也能於48小時內清除所有病毒的核糖核酸（RNA），即使是24小時內，病毒RNA含量也會明顯降低。

伊維菌素是由美國食品藥品監督管理局（FDA）批准的抗寄生蟲藥物，也被證明對多種病毒有效，包括愛滋病毒、登革熱、流感與茲卡病毒。不過瓦格斯塔夫提醒，這項試驗是於生物體外進行，還需要在人體展開試驗。

瓦格斯塔夫說明，伊維菌素被認為是一種安全藥物，受到廣泛使用，現在需要釐清的是，在人類身上使用的劑量是否有效，這是下一階段，「時值全球發生大流行，目前沒有得到批准的治療方式，如果我們擁有已在全球各地都能取得的化合物，或許能盡快幫助人們。實際上，疫苗可被廣泛使用前，還需要一段時間。」