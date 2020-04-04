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台灣SARS經驗可貴「竟遭WHO排除」　美前官員：全球正為此付出代價

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▲WHO,譚德塞,世界衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）擴散全球，台灣在疫情爆發初期迅速採取動作，獲世界多國肯定。曾處理過SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情的前任美國國防部中國事務主任包士可（Joseph Bosco）便表示，若台灣是世界衛生組織（WHO）一員，從SARS中得到的知識與經驗都有可能防止此次疫情發生。

台美高級官員上月30日舉行視訊會議，討論如何提升台灣的國際地位，以及如何將台灣應對新冠肺炎疫情的「台灣模式」與全世界分享。包士可接受《美國之音》採訪時表示，SARS當時中國隱匿疫情的戲碼仍在重演，而台灣卻被排除在WHO之外，因此無法將SARS當時得到的經驗與全球分享或提出預警。

包士可任內經歷SARS、HIV、禽流感及豬瘟等疫情，認為北京當局在新冠疫情之下的手法和SRAS當時一樣，資訊不透明，且不與國際社會合作；台灣則正好相反，過去皆採完全合作的態度，此次也極力與國際組織合作，卻不被WHO及世界衛生大會（WHA）接納，相當諷刺。

包士可指出，若台灣在SARS後便是WHO成員，當年的經驗可能防止新冠疫情發生，在中國爆出疫情後採取應對措施，同時警告全球，「所以我認為我們正在為台灣被排除在外付出代價。這不是只有台灣在付出代價，他們正在以自己平常的專業方式照顧他們的民眾，但是他們本來可以幫助世界上的其他國家，而我們卻無法得到那個幫助，只因為我們讓他們被排除在外。」

他提到，全球所有國家都會希望有更好的方法共同應對公衛危機，而台灣公衛及醫療專業優越，理應有專家參與WHO，不該因政治因素被排擠，「現在我們看到中國本來就是這整件事情的起因，但卻把台灣排除在外，這是一個令人憤怒的情況」，認為美國應該持續推動台灣加入WHO。

►港媒提「台灣入WHO」遭斥違反一中原則　美籲港府：尊重新聞自由

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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