▲ 響應2020年台灣有機茶元年，新北舉辦首屆全國有機茶TAGs評鑑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與茶業改良場共同響應2020年為台灣有機茶元年，新北市政府與行政院農業委員會茶業改良場攜手合辦首屆全國有機茶評鑑，比賽組別分為有機包種茶（條形）及烏龍茶（球形）組，合作舉辦「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑」，集結全國最優秀的有機茶農，彼此交流種茶經驗，評選出全國首位「有機茶王」，報名期間自即日起至4月7日止，邀請全國有機茶農一同共襄盛舉。

農業局表示，評鑑特分為有機包種茶（條形）和烏龍茶（球形）兩組，由產官學三方評審品評，以不同角度選出貼近消費者口味的優質茶品。本次入等點數除了採用典雅高貴的山嵐包裝，罐內也特別放置專業評審親自製成的風味輪小卡，以文字的方式描述入等茶特殊風味，讓茶葉愛好者更了解有機茶的特色。

▲ 評鑑特分為有機包種茶（條形）和烏龍茶（球形）兩組，由產官學三方評審品評。

茶業改良場場長蘇宗振表示，新北市政府自2017年開始舉辦有機茶評鑑，過往辦理成效良好，因此今年選定新北市政府合作辦理首屆全國有機茶評鑑，並結合今年新推出的3款台茶風味輪清香型條形包種茶、焙香型球形烏龍茶及台灣紅茶，將各種茶湯複雜的色香味以風味輪的形式區分出來，消費者透過對比茶湯顏色及品嚐其滋味，便可找出最符合自己喜好的「那味茶」。

農業局長李玟表示，本年度有機茶評鑑從新北出發擴及全國，並且加入烏龍茶(球形)組，歡迎有機農友齊聚新北，切磋茶藝。本次評鑑自即日起至4月7日止開放通訊報名，備妥報名表、有機農產品驗證證書、繳費收據及身分證正反面影本，郵寄至新北市有機運銷合作社（新北市新店區中正路265巷17號1樓）即可報名。報名簡章可至農業局網站：https://reurl.cc/j717v2下載，或電洽新北市有機運銷合作社，電話：02-2915-3456。

「美麗最大的祕密」

▲ 今年新推出的3款台茶風味輪清香型條形包種茶、焙香型球形烏龍茶及台灣紅茶。